La Banque mondiale approuve un programme de financement de 500 millions de dollars pour les MPME ; cible le soutien aux entreprises de 5,55 lakh

Dans le cadre du programme d’intervention d’urgence pour les MPME de l’année dernière, 5 millions de MPME ont eu accès au financement du programme gouvernemental, au 4 juin 2021.

Moins d’un an après que la Banque mondiale a fait sa première intervention avec le programme d’intervention d’urgence pour les MPME de 750 millions de dollars pour aider les MPME touchées par Covid en Inde, l’institution financière mondiale a maintenant approuvé un programme de 500 millions de dollars appelé Raising and Accelerating Micro, Small and Medium Enterprise Performance (RAMP) pour soutenir davantage l’initiative du gouvernement visant à aider le secteur à se remettre de la menace Covid. Selon une déclaration de la Banque mondiale, RAMP vise l’amélioration des performances de 5,55 lakh des MPME et est susceptible de mobiliser un financement de 15,5 milliards de dollars dans le cadre du programme gouvernemental de 3,4 milliards de dollars pour la compétitivité des MPME – Un programme de résilience et de relance post-Covid (MCRRP).

Avec RAMP, “le financement de la Banque mondiale pour améliorer la productivité et la viabilité financière des MPME s’élève à 1,25 milliard de dollars au cours de l’année écoulée”, ajoute le communiqué publié vendredi. En outre, le programme soutiendra les efforts du gouvernement pour améliorer la productivité des MPME et le financement « dans la phase de reprise économique, attirer le financement du secteur privé à moyen terme et s’attaquer aux problèmes de longue date du secteur financier » qui limitent la croissance des MPME. Dans le cadre du programme d’intervention d’urgence pour les MPME de l’année dernière, 5 millions de MPME ont eu accès au financement du programme gouvernemental, au 4 juin 2021. Selon la Banque mondiale, plus de 90 pour cent des MPME en Inde ont moins de cinq travailleurs.

“Le programme RAMP intensifiera les efforts pour aider les entreprises à revenir aux niveaux de production et d’emploi d’avant la crise tout en jetant les bases d’une croissance à long terme axée sur la productivité et de la création d’emplois indispensables dans le secteur des MPME”, a déclaré Junaid Ahmad, World Directeur Pays de la Banque en Inde. Le prêt de 500 millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a une échéance de 18,5 ans, dont une période de grâce de 5,5 ans.

Avec sa filiale du secteur privé, la Société financière internationale (SFI), le Groupe de la Banque mondiale soutiendra les MPME en mettant en place un Conseil des MPME pour une meilleure coordination entre les programmes nationaux et étatiques. « Les plans d’investissement stratégique (SIP) au niveau de l’État fourniront une feuille de route et des mesures mesurables ; renforcer la capacité du ministère des MPME à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des politiques et des programmes grâce à des systèmes de données de plateformes numériques innovantes », a ajouté la banque. De plus, cela soutiendrait les portails intégrés pour fournir des services en ligne rentables pour les MPME à grande échelle et créer un programme plus décentralisé, flexible et cohérent pour répondre au contexte local et aux défis de la croissance des MPME. Le programme fournira un accès au financement et au fonds de roulement pour les MPME en « renforçant les marchés du financement des créances et en intensifiant les mécanismes de règlement des litiges en ligne pour résoudre le problème des retards de paiement ».

« Le secteur des MPME en Inde est confronté à plusieurs défis. Il est nécessaire de renforcer l’accès aux sources formelles de services financiers et non financiers, y compris des MPME dirigées par des femmes, et de renforcer la coordination dans les programmes nationaux et étatiques de soutien aux MPME. Compte tenu de l’ampleur et de la répartition géographique à travers le pays, les interventions directes peuvent être d’un coût prohibitif », a déclaré Peter Mousley, spécialiste principal du secteur privé et chef de l’équipe de travail de la Banque mondiale pour le programme.

