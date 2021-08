La Banque populaire de Chine s’attaque au commerce de crypto à Shenzhen. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

La succursale de la Banque populaire de Chine à Shenzhen s’attaque au commerce illégal de crypto-monnaie, a révélé mardi le journal chinois d’information économique Cnstock.com. Dans le cadre de la nouvelle campagne, la PBOC a « rectifié » 11 entreprises « soupçonnées de mener des activités illégales de monnaie virtuelle », détaille le rapport. Selon le rapport, la PBoC a également identifié un site Web financier local accusé d’avoir fait la publicité illégale de transactions de dépôt en espèces en devises.

La Banque populaire de Chine enquête sur les entreprises qui vendent des crypto-monnaies.

La Banque populaire de Chine a enquêté sur huit cas impliquant des opérations de change en ligne illicites et des transactions boursières transfrontalières. Pour l’instant, il n’est pas clair si les entités ciblées ont été autorisées à poursuivre leurs autres activités commerciales. Selon le crypto-journaliste chinois Colin Wu, également connu sous le nom de « Wu Blockchain » sur Twitter, la PBOC a fermé les 11 entreprises. Outre la répression du commerce de crypto, le bureau régional de la PBoC s’est également lancé dans une mission visant à aider les consommateurs et les entreprises à éviter les violations de la réglementation financière en vigueur. L’initiative comprend un programme éducatif consacré à la prévention des risques financiers.

La succursale de la banque centrale a organisé des équipes d’experts.

La succursale de la Banque populaire de Chine a organisé des équipes d’experts qui fourniront des services de porte-à-porte à plus de 3 000 entreprises afin d’améliorer leur gestion des questions de change. La campagne de réglementation à Shenzhen intervient au milieu d’une offensive en cours du gouvernement de Pékin contre les activités liées aux monnaies numériques décentralisées à travers le pays. Cela coïncide également avec les efforts visant à promouvoir l’utilisation de la nouvelle monnaie numérique nationale, le yuan, une CBDC émise par la Banque populaire de Chine. Auparavant, la Chine avait promis de porter son attention sur l’extraction de crypto-monnaie et le commerce de crypto dans le cadre de ses efforts pour établir un contrôle sur les risques financiers et atteindre ses objectifs environnementaux à long terme.