La banque privée suisse déclare que ses clients fortunés s’intéressent à la crypto ⋆ Crypto new media

Dans une récente interview, Zeno Staub, PDG du groupe suisse de banque privée et de gestion d’investissement Vontobel Holding AG, a parlé de l’intérêt de ses clients pour la crypto.

Les commentaires du PDG de Vontobel ont été faits le 27 juillet lors d’une interview avec la présentatrice de Bloomberg TV Anna Edwards.

Quand Edwards Staub ce que les clients de Vontobel demandent en matière de crypto, il a répondu :

« Les clients s’intéressent aux actifs numériques. Les clients s’intéressent aux crypto-monnaies. Nous pensons que la technologie sous-jacente est en fait plus importante qu’un certain type d’application.

«Nous pensons que la technologie blockchain est la conséquence logique de la tendance générale à la titrisation car c’est la seule technologie disponible qui peut créer une confiance sans la contrepartie centrale.

«Nous verrons des changements majeurs en sortir à l’avenir. Ce que nous offrons à nos clients, c’est que nous avons encapsulé certaines crypto-monnaies de manière sécurisée, pratique et facile à manipuler, et les clients l’apprécient et y allouent une partie de leur richesse.“

Le 27 octobre 2017, Vontobel a annoncé qu’il élargissait sa gamme de produits Bitcoin en mettant à disposition en bourse (à partir du 30 octobre 2017) “le premier certificat de tracker bitcoin négocié en bourse à extrémité ouverte” et que cela fournirait “une option intéressante pour tous ceux qui croient en la crypto-monnaie mais ne veulent pas avoir à gérer l’administration informatique.

Le 4 janvier, lors d’une interview avec CNBC, Alli McCartney, Private Wealth Advisor chez UBS, a expliqué pourquoi il y a “beaucoup d’intérêt” pour Bitcoin parmi ses clients fortunés.

Elle a dit:

« Il y a beaucoup d’intérêt, et il y a eu beaucoup d’intérêt depuis un bon bout de temps… Beaucoup de personnes très riches, même celles qui ont gagné leur argent dans des sources de financement très traditionnelles, prennent des risques. Et ils comprennent le concept de prise de risque…

“Je pense que le fait est que les individus qui agissent comme des institutions – je veux dire pas des particuliers – se lancent maintenant dans un jeu d’allocation d’actifs, et je pense que c’est la raison pour laquelle vous voyez un tel élan, c’est que vous rencontrez de très gros achats…“

« L’histoire des deux premières années était qu’il s’agissait d’une réserve de valeur qui était apolitique et qui pouvait se diversifier. Et puis vous avancez rapidement et, pour reprendre le point de vue de mon collègue, vous voyez les chiffres augmenter, ce qui intéresse toujours les gens. Vous voyez l’adoption sous la forme de Bloomberg Galaxy Index. Ensuite, vous allez chez Fidelity en tant que dépositaire et maintenant vous êtes chez PayPal qui vous permet d’acheter et de vendre avec.

« Donc, l’adoption augmente, les prix augmentent et le manque d’alternatives disponibles sur le marché, en termes de diversification, comme les obligations, a largement disparu en termes de risque-rendement relatif…

« Et au fait, contrairement à un investisseur de détail, l’hypothèse est qu’il ne s’agit pas de spéculateurs. Il s’agit d’achats et de maintiens à long terme qui peuvent créer une sorte de plancher substantiel pour la devise.

Goldman Sachs a fourni des informations intéressantes sur l’intérêt des family offices à investir dans la crypto dans un rapport récemment publié.

Un family office est « une entreprise privée qui s’occupe de la gestion des investissements et de la gestion de patrimoine pour une famille aisée, généralement avec plus de 100 millions de dollars d’actifs à investir, l’objectif étant de faire croître et de transférer efficacement la richesse d’une génération à l’autre ».

Les informations contenues dans ce rapport proviennent de la première enquête mondiale de Goldman sur les « parties prenantes du family office » et de l’expérience de la société de services financiers avec de tels clients. Les 150 personnes interrogées étaient basées dans les Amériques (54%), en Europe (23%) et au Moyen-Orient et en Afrique (23%), et en Asie (23%).

Selon le rapport, alors que la plupart des personnes interrogées n’ont pas encore investi dans la cryptographie, près de la moitié envisagent de se lancer dans la cryptographie à l’avenir. Certains avaient également des réserves sur «l’infrastructure sous-jacente (par exemple, les options de garde et les échanges)» ou leur manque de compréhension de l’espace crypto. Un autre problème qui préoccupait certains investisseurs était la forte consommation d’énergie du minage de Bitcoin.

Goldman a poursuivi en disant que “certains family offices envisagent les crypto-monnaies comme un moyen de se positionner pour une inflation plus élevée, des taux bas prolongés et d’autres développements macroéconomiques après une année de relance monétaire et budgétaire mondiale sans précédent”.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image de “Jonny_Joka” via Pixabay