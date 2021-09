Annonces

La banque SEBA basée en Suisse devient la première entreprise à recevoir une licence de dépositaire d’actifs numériques des régulateurs

La banque SEBA, basée en Suisse, est devenue la première institution financière sous licence suisse à recevoir une licence des régulateurs pour offrir des actifs numériques aux fonds communs de placement dans le pays. La banque axée sur les crypto-monnaies agira en tant que dépositaire de l’entreprise, permettant aux fonds communs de placement de s’exposer aux crypto-monnaies.

Dans une annonce mercredi, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ou FINMA, a annoncé avoir accordé une licence, une première en son genre, à SEBA Bank, l’une des principales banques spécialisées dans les actifs numériques en Suisse, pour proposer des investissements dans des fonds communs de placement. dans des devises numériques telles que Bitcoin et Ethereum. La banque agira en tant que dépositaire des fonds des clients institutionnels leur permettant d’enrichir leur panier d’investissements alternatifs.

Lors d’un entretien téléphonique, le PDG de SEBA Bank, Guido Buehler, a confirmé que le produit serait d’abord lancé auprès des clients institutionnels avec des clients particuliers dans les plans.

“Cette licence d’organisme de placement collectif permet aux clients institutionnels, puis plus tard aux clients de détail, d’investir dans des actifs cryptographiques sur une base liquide par le biais de structures de fonds.” “Cela signifie que les institutions ont désormais la possibilité d’établir leurs structures de fonds pour la cryptographie en tant qu’actif liquide, afin que les gens puissent souscrire aujourd’hui et vendre demain.”

La société fintech a été lancée à la mi-2018 en promettant d’offrir à ses clients les « meilleurs services de banque numérique » et a depuis introduit des actifs numériques et des crypto-monnaies conformément à la vision de l’entreprise. Ayant reçu sa licence de banque d’actifs numériques fin 2019, la banque a levé 95 millions de dollars (100 millions de CHF) à la mi-2020 dans le but d’améliorer ses services en vue des investisseurs institutionnels.

Contrairement aux États-Unis et à la Chine, qui mettent en place des réglementations strictes sur la crypto-monnaie, la Suisse ouvre la voie en offrant des licences d’actifs numériques aux entreprises suisses. Une telle facilité de réglementation suscite un intérêt croissant pour les entreprises traditionnelles qui espèrent rejoindre le train de la cryptographie. Récemment, il a été rapporté que la banque suisse UBS explorait diverses alternatives pour offrir à ses clients fortunés une exposition aux crypto-monnaies telles que Bitcoin.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.