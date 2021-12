DéFi

La banque SEBA soumet une proposition pour devenir une liste blanche d’Aave Arc

22 décembre 2021

La banque affirme que ses clients montrent un « intérêt significatif » pour accéder aux rendements DeFi, mais en raison de restrictions réglementaires, ils ne peuvent pas encore déployer des liquidités à grande échelle à Aave.

La banque suisse axée sur les actifs numériques SEBA veut être une liste blanche de l’Aave Arc, la plate-forme institutionnelle développée par le protocole de prêt décentralisé Aave.

SEBA a soumis une proposition à Aave Governance pour le même, notant que la liste blanche permettra à ses clients désireux d’accéder plus largement à la plate-forme Aave.

La banque suisse agréée et supervisée offre un pont transparent et sécurisé entre les actifs numériques et traditionnels. Il sert des clients professionnels et institutionnels, notamment des banques privées, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de cryptographie.

La banque a noté dans la proposition que l’intérêt de ses clients pour les produits de crypto-gains s’était « considérablement accru » au fil du temps. Il a en outre déclaré qu’au départ, ces clients ne prêtaient que de la crypto et du jalonnement avec SEBA, et maintenant ils « montrent un intérêt important pour l’accès aux rendements dans les protocoles DeFi ».

Mais en raison des restrictions réglementaires dans leurs juridictions, la clientèle institutionnelle de SEBA n’a pas été en mesure de déployer des liquidités à grande échelle dans l’Aave. Cependant, Aave Arc, avec sa couche autorisée, leur permet d’accéder aux rendements DeFi tout en respectant leurs obligations réglementaires.

Être une plate-forme autorisée signifie que les participants institutionnels d’Aave Arc doivent passer par un processus de connaissance du client (KYC) pour participer à un pool de prêt dédié.

SEBA s’attend à ce que leur liste blanche « profite directement » à la communauté Aave avec sa liquidité institutionnelle, car elle accélérera la croissance des revenus de TVL et de protocole.

Le protocole de prêt DeFi a actuellement une valeur totale de 14,67 milliards de dollars, contre 19 milliards de dollars fin octobre, selon DeFi Llama. Au cours de la dernière année, la plate-forme a également généré 34,7 millions de dollars de revenus de protocole. Les revenus mensuels d’Aave ont atteint leur sommet en octobre à 87,55 millions de dollars, contre 6,38 millions de dollars en janvier 2021.

Pendant ce temps, le jeton de gouvernance de capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars AAVE se négocie à 196,50 $, en hausse de 16,5% au cours des deux derniers jours, mais toujours en baisse de plus de 70% par rapport à son ATH en mai.

Depuis mai, les jetons du secteur de la finance décentralisée (DeFi) ont eu du mal avec la performance des prix, en particulier contre l’ETH.

