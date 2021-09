La banque suisse abandonne le service d’actifs cryptographiques au milieu d’un changement radical dans l’innovation

Source : iStock / paisan191

Dans une tournure inattendue des événements, le Banque cantonale de Bâle (BKB) de Suisse a annoncé la clôture de son projet axé sur les actifs cryptographiques dans le but de se concentrer sur d’autres secteurs établis dans sa stratégie pour les années 2022 à 2025. BKB a également décidé de fermer sa filiale Keen Innovation, une fintech, qui a développé des solutions ciblées dans les actifs numériques pour la banque et sa succursale de banque de détail à l’échelle nationale, Clerc de banque .

L’année dernière, Bank Cler a embauché Alain Kunz en tant que directeur des actifs numériques. Le gestionnaire, spécialisé dans les investissements en capital-risque axés sur la blockchain et les investissements en capital-investissement, devait étendre l’exposition de la banque suisse aux crypto-monnaies. La banque Cler allait proposer cette année à ses clients des services de trading et de conservation de cryptomonnaies. Cependant, le projet a été interrompu et depuis que Kunz a quitté la banque, a rapporté le site d’information financière local MoneyToday.ch.

Patrick Riedo, Jefe de Comunicación de BKB, dijo a Cryptonews.com que “es correcto que el Grupo BKB no continúe con el proyecto ‘Activos digitales’, es decir, la introducción prevista de un servicio de negociación y custodia de activos digitales, por le moment . “

« Nous avons défini nos priorités stratégiques, Stratégie 2022-2025, différemment et nous nous concentrons sur les domaines d’activité existants et les renforçons. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne traitons plus du sujet. Nous avons accumulé des connaissances en technologie [del libro mayor distribuido] et le cadre réglementaire et nous suivrons de près l’évolution du marché », a déclaré Riedo.

De plus, un porte-parole de BKB a déclaré au site d’information financière Finews.com que Bank Cler ne procéderait pas aux services d’actifs cryptographiques et que cette décision faisait partie des efforts du groupe pour se repositionner en tant que “suiveur intelligent”. Cela indique que BKB ne souhaite plus promouvoir les innovations dans le domaine bancaire, telles que l’intégration de services crypto-centriques dans une offre plus traditionnelle, mais préfère s’adapter aux évolutions mises en œuvre par ses concurrents sur le marché.

La banque Cler a indiqué qu’à la fin du premier semestre 2021, les actifs de ses clients s’élevaient à 21,9 milliards de francs suisses (24 milliards de dollars américains).

