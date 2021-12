La Barbade rompt ses liens avec la reine Elizabeth et devient une république + Rihanna obtient le statut de héros national

La reine Elizabeth et Sandra Mason (gouverneur de la Barbade) – .Images

*Le #pays des Caraïbes #Barbade coupe les ponts avec la reine pour devenir une république. La Barbade sera une république, c’est-à-dire un gouvernement dirigé par les représentants du citoyen. Cela fait 55 ans que le pays a déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne.⁠

??

La gouverneure du pays, Sandra Mason, a déclaré que le plan de relance était en marche depuis septembre dernier. Elle dit : « le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial. » Mason prêtera serment en tant que premier président du pays. Un choc pour certains mais le petit pays prétend que cela a été long à venir.⁠

??

Le pays supprimera #QueenElizabethII lundi lors d’une cérémonie. Le prince Charles sera également présent et prononcera un discours. Sa présence montre que les relations entre les deux pays resteront amicales et ingénieuses l’une pour l’autre.⁠

??

L’implication de la Grande-Bretagne avec la Barbade a une histoire difficile. Au 17ème siècle, la Barbade a été revendiquée par les Britanniques et a utilisé des centaines de milliers de travailleurs comme esclaves d’Afrique. Bien qu’il soit devenu la principale source de sucre, il a également alimenté les propriétaires d’esclaves britanniques, entraînant l’économie de l’esclavage.

(Faites défiler vers le bas sous le message IG pour découvrir que Rihanna a été nommée héros national de la Barbade.)

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : L’offre Soulful de Silk Sonic fait ses débuts au n ° 2 des charts Billboard | VIDÉO

Attendre! Il y a plus.

Le 30 novembre, la pop star Rihanna a été nommée héros national de la Barbade, son pays d’origine.

ZLa chanteuse/femme d’affaires est née dans la paroisse barbadienne de Saint Michael, et le 55e jour de l’indépendance du pays, elle a reçu la plus haute distinction nationale.

« Rien ne se compare à être reconnu dans le sol dans lequel vous avez grandi », a déclaré Rihanna lors de son discours de remerciement.

Elle a ajouté …

« Les Barbadiens sont un peuple fier », a-t-elle déclaré. « Nous sommes probablement les personnes les plus fières que je connaisse. Peu importe où je vais, dans le monde, j’emporte cette fierté avec moi.

Intégrer à partir de .