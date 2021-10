Ryan Gosling incarnera Ken à la Barbie de Margot Robbie dans un prochain film centré sur la gamme de poupées Mattel classique. La réalisatrice de Little Women Greta Gerwig dirigera le projet, que Robbie coproduit dans le cadre de ses productions de divertissement LuckyChap. Le film sera écrit par Gerwig et le cinéaste Noah Baumbach.

Des sources ont déclaré à Deadline Friday Gosling est toujours en pourparlers avec Warner Bros. pour rejoindre le projet. L’acteur avait déjà été approché pour jouer Ken, mais la pré-production Barbie a duré plus longtemps que prévu et Warner Bros. a insisté sur le fait que Gosling était le meilleur acteur pour le rôle. Heureusement, il a trouvé une ouverture dans son emploi du temps chargé et il a enfin pu entamer des négociations sérieuses. Avec lui maintenant impliqué, Barbie se rapproche du feu vert et la production pourrait commencer au début de l’année prochaine.

L’intrigue est encore secrète. Robbie produit avec son partenaire LuckyChap Tom Acherkly, Robbie Brenner de Mattel et David Heyman. Les producteurs exécutifs incluent Josey McNamara de LuckyChap et Ynon Kreiz de Mattel.

Barbie est un projet passionnant et surprenant pour Robbie depuis des années. Dans une interview de décembre 2020 avec The Hollywood Reporter, Robbie a déclaré que son plan pour le film était de prendre une direction totalement inattendue. « Quelque chose comme Barbie où l’IP, le nom lui-même, les gens ont immédiatement une idée de, ‘Oh, Margot joue à Barbie, je sais ce que c’est’, mais notre objectif est de dire ‘Quoi que vous pensiez, nous » va vous donner quelque chose de totalement différent – la chose que vous ne saviez pas que vous vouliez « », a-t-elle déclaré.

Robbie espère que le nouveau film pourra « honorer » la propriété, tout en surprenant les fans. « Parce que si nous pouvons faire tout cela et provoquer une conversation réfléchie, alors nous tirons vraiment sur tous les cylindres », a-t-elle déclaré à THR. Robbie comprend également que la propriété Barbie est livrée avec « beaucoup de bagages », comme elle l’a dit à Vogue au cours de l’été, en raison des nombreuses controverses auxquelles Barbie a été confrontée depuis le lancement de la marque en 1959.

Robbie est nominée aux Oscars pour ses rôles dans I, Tonya et Bombshell, et incarne Harley Quinn dans les films DC Comics pour Warner Bros. LuckyChap a également produit I, Tonya et Birds of Prey. La société a eu un grand succès avec Promising Young Woman d’Emerald Fennell, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original et a été nominé pour le meilleur film.

Quant à Gosling, il a des nominations aux Oscars pour Half Nelson et La La Land. Il a récemment terminé le tournage du thriller d’action The Grey Man avec Chris Evans et Ana de Armas. Il devrait également jouer dans The Actor et dans un nouveau film Wolfman de Blumhouse et Universal de Jason Blum.