La Barcelona Femeni affrontera le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions féminine

Les Barcelona Femeni ont été jumelées au Real Madrid lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine qui a eu lieu lundi.

Les champions en titre se sont qualifiés pour les 8 derniers avec une performance dominante dans le groupe C, remportant les six matchs, marquant 24 buts et n’encaissant qu’une seule fois.

L’équipe de Jonatan Giráldez affronte désormais son rival de la Primera División, le Real Madrid, pour une place en demi-finale du tournoi de cette année.

Voici un aperçu du tirage dans son intégralité :

Tirage au sort des quarts de finale :

Bayern contre Paris

Juventus contre Lyon

Arsenal contre Wolfsbourg

Real Madrid contre Barcelone

Tirage au sort des demi-finales :

Real Madrid/Barcelone contre Arsenal/Wolfsburg

Juventus/Lyon contre Bayern contre Paris

Les matchs des quarts de finale devraient se jouer en 2022, les matchs aller se déroulant du 22 au 23 mars et les matchs retour une semaine plus tard.

Le Barça a perdu 3-1 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en championnat début décembre avec Irene Paredes sur la cible et Lieke Martens en train de saisir un doublé.