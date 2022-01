La Barceloneta accueille Novi Beograd dans un autre match clé en Europe

01/10/2022 à 17:57 CET

Le Zodiac Atlètic Barceloneta affronte ce mardi (20h15) dans la poule de Sant Sebastià contre le Serbe Novi Beograd un autre des matchs phares de la Ligue des champions, dans lequel l’un des favoris sera mesuré pour remporter le titre et pour la finale dont un Huit est déjà classé comme organisateur.

Les deux équipes sont à égalité à 10 points avec Ferencvaros en troisième position, le dernier qui donne le classement pour la Finale à Huit dans le groupe A, donc l’équipe catalane doit ajouter une victoire ou, au moins, un match nul pour continuer dans la lutte pour le classement.

La grande nouveauté de l’équipe de Barcelone contre les Serbes sera le retour d’Alberto Munárriz, qu’il pourrait disposer de quelques minutes une fois remis de l’opération d’une hernie discale à laquelle il a été soumis fin 2020 s’il entre enfin dans l’appel.

L’équipe dirigée par Elvis Fatovic affrontera un rival qui compte cinq champions olympiques à Tokyo 2020 : le gardien Gojko Pijetlovic, la bouée Dusko Pijetlovic, l’attaquant Dusan Mandic – l’un des meilleurs au monde à son poste – et les défenseurs Nikola Jansik et Strahinja Rasovic.

De plus, le Brésilien joue dans le but Joao Pedro Coimbra, qui la saison dernière a défendu le but de l’équipe des marins, ainsi que l’attaquant Victor Rasovic qui, comme son frère Strahinja, a également joué pour l’équipe catalane.

Malgré la constellation d’étoiles réunies cette saison sous Vladimir Vujasinovic, Novi Beograd n’a encore battu aucune des meilleures équipes du groupe. Ils ont perdu à Belgrade (9-12) face à l’Olympiacos et à Budapest face à Ferencvaros (11-10) et ont fait match nul dans la poule d’AN Brescia (11-11).

Perrone, convaincu

Le joueur du Zodiac Atlétic Barcelone, Felipe Perrone, a déclaré ce lundi que l’équipe « avait hâte » de revenir pour concourir et jouer « au niveau que nous avons atteint lors du dernier match contre Radnicki (13-7) « .

Perrone a souligné que ce mardi dans la piscine de Sant Sebastià, il y aura « l’un des matchs de water-polo du plus haut niveau » contre un rival qui a mis en évidence Dusan Mandic, qu’il a décrit comme « l’un des meilleurs joueurs du monde » ainsi que le Grec Aggelos Vlachopoulos.

En vue de un rival « fait pour gagner la Ligue des champions »Felipe Perrone a décrit l’accident comme « très important » pour être en Final to Eight, donc l’équipe « doit offrir sa meilleure version » pour marquer les trois points.