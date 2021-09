BARONNE reviendra sur la route cet automne, apportant sa version édifiante, dynamique et bien nécessaire de la musique lourde aux plus petites scènes d’un océan à l’autre. Dans le cadre de la nature festive de la randonnée spéciale de cinq semaines, le groupe donne aux fans le pouvoir de créer la setlist. “Votre baronne – Une soirée intime avec la baronne” les acheteurs de billets recevront un lien pour voter pour les dix chansons qu’ils souhaitent entendre lors du spectacle. BARONNEl’ensemble du catalogue de sera un jeu équitable sans aucune chanson interdite. Les votes seront clos une semaine avant chaque représentation.

“Je ne me souviens d’aucun moment dans l’histoire de ce groupe où nous étions plus excités de tourner qu’aujourd’hui”, explique BARONNE chanteur/guitariste John Baizley. « À bien des égards, cette tournée à venir ressemble à la toute première BARONNE tournée en 2003 : on ne sait pas à quoi s’attendre, on en a assez de rester sur la touche, et on a hâte de monter sur scène.

« Au cours des deux dernières années, nous avons essayé de nous occuper le plus possible : écrire, enregistrer et répéter dans la mesure où la pandémie le permettait. Pendant tout ce temps, un fait est devenu de plus en plus clair… nous sommes construits comme un live/touring Les aspects les plus puissants et les plus importants de la musique ne se révèlent qu’à travers l’expérience partagée.

“BARONNEla musique de est conçue pour être partagée; notre public a toujours été le membre final et le plus important du groupe. Tout simplement, ça ne va pas sans VOUS ! Nous avons commencé à compter les heures en prévision de ce premier moment de bonheur où les lumières s’éteignent et la salle se tait, où nous pourrons à nouveau communier avec notre public. Vous nous avez tous beaucoup manqué et nous sommes vraiment ravis de voir les setlists que vous concevez tous pour nous. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour mettre la confiance et le contrôle de notre musique entre vos mains compétentes. Électrique ou acoustique, chanté ou crié, des EPs aux LPs : nous sommes occupés à tout préparer pour ces six ou sept heures de musique enregistrée. De plus, nous pensions que la pandémie nous avait volé la possibilité de jouer ‘Or & Gris’ devant un public américain et nous sommes impatients de jouer ces chansons pour vous également. Enfin, nous sommes vraiment ravis d’avoir l’opportunité de jouer de près dans des salles où nous n’avons généralement pas joué ces dernières années. C’est si bon de partager toutes ces nouvelles avec vous, cela nous a manqué plus que nous ne pouvons l’expliquer. Nous espérons tous vous revoir prochainement!”

En plus de choisir la setlist du groupe, chaque participant recevra également une édition limitée gratuite “Votre baronne” affiche de la tournée, à retirer au stand merch le soir du spectacle.

“Votre baronne – Une soirée intime avec la baronne” Rendez-vous:

06 novembre – Baltimore, MD @ Ottobar



07 novembre – Richmond, VA @ Richmond Music Hall



09 novembre – Columbus, OH @ Ace of Cups



10 novembre – -Indianapolis, IN @ The Black Circle



12 novembre – Minneapolis, MN @ Barfly @ Skyway Theatre



14 novembre – Fargo, ND The Hall @ Fargo Brewing



17 novembre – Spokane, WA @ Lucky You



19 novembre – Seattle, WA @ Funhouse



21 novembre – Portland, OR @ Doug Fir Lounge



23 novembre – Boise, ID @ Olympic



24 novembre – Salt Lake City, UT @ State Room



26 novembre – Denver, CO @ Globe Hall



29 novembre – Lawrence, KS @ The Bottleneck



30 novembre – St. Louis, MO @ Off Broadway



01 décembre – Chicago, IL @ Cobra Lounge



03 déc. – Détroit, MI @ El Club



04 décembre – Cleveland, OH @ Mahalls



05 décembre – Buffalo, NY @ Mohawk Place



07 décembre – Brooklyn, NY @ St Vitus



10 décembre – Boston, MA @ Moyen-Orient à l’étage



11 décembre – Philadelphie, PA @ Kung Fu Cravate



12 décembre – Philadelphie, PA @ Kung Fu Cravate

Les billets sont en vente ce vendredi 1er octobre à 10h heure locale. Les protocoles COVID-19 varieront selon le lieu et la municipalité, mais tous les participants devront présenter une preuve de vaccination ou auront la possibilité de fournir un test PCR négatif dans les 24 heures suivant l’événement (lorsque cela est autorisé). Tous les spectateurs devront porter des masques.

BARONNE était à quelques jours du lancement de sa tournée australienne en soutien à “Or & Gris” quand les confinements ont commencé. Le quatuor avait récemment terminé une vaste tournée européenne et cherchait à passer le printemps 2020 sur la route avec CONTRE MOI! dans le cadre d’un trek en tête d’affiche qui a traversé l’Amérique du Nord. Des semaines plus tard, et au milieu de la partie la plus restrictive de la pandémie, le groupe a sorti l’une des premières vidéos composites du genre, baptisée “Tourniquet (Socialement Distant)”, la chanson émouvante a pris un nouveau sens alors que les membres du groupe, dégoulinant d’intensité émotionnelle, ont joué de manière isolée.

BARONNE est John Baizley (voix/guitare), Gina Gleason (guitare), Nick Jost (basse) et Sébastien Thomson (tambours).