La barre de son LG annoncée avant le CES 2022

LG lance la barre de son LG, officiellement intitulée LG S95QR, avant le CES 2022. La barre de son LG dispose de cinq canaux orientés vers le haut et du premier haut-parleur central orienté vers le haut. La barre de son dispose d’un système à 9.1.5 canaux qui fonctionne bien avec le contenu Dolby Atmos et DTS:X.

Vendredi, LG a annoncé la barre de son LG S95QR et a présenté sa nouvelle gamme de produits audio pour les joueurs, les amateurs de cinéma maison et les amateurs de musique. La barre de son LG possède des fonctionnalités haut de gamme comme une sortie de 810 W et 9.1,5 canaux audio pour un son surround réaliste. Cette configuration de cinéma maison avancée prend en charge Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced pour améliorer encore l’expérience d’écoute en trois dimensions.

Ce système audio arbore cinq canaux orientés vers le haut, dont trois résident dans la barre de son, tandis que les deux autres se trouvent dans les canaux individuels des haut-parleurs arrière sans fil. Les systèmes de haut-parleurs dirigés vers le haut renvoient les ondes sonores du plafond d’une pièce vers l’auditeur, ce qui crée une sensation sonore plus réaliste que les haut-parleurs dirigés directement vers l’auditeur. Cet ensemble de système audio comprend également un subwoofer pour gérer les notes de basse comme le « boum » d’un film d’action ou le « boum » dans la ligne de basse de votre chanson préférée.

Les haut-parleurs arrière disposent de six canaux avec quatre haut-parleurs avant/latéral pour compléter les deux haut-parleurs orientés vers le haut. Ces haut-parleurs arrière peuvent disperser le son sur 135 degrés. Une large diffusion du son comme celle-ci donne à l’auditeur plus de flexibilité et joue bien pour les petites pièces. Dans le même temps, son récepteur prend en charge une grande distance entre la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs arrière, offrant aux personnes disposant de plus grandes pièces plus d’options de placement.

La barre de son LG fonctionne aussi bien dans les grandes pièces que dans les petites.

LG utilise la technologie Merdian Audio Horizon pour le mode Musique. Cela prend le contenu audio à deux canaux et le mixe en audio 7.1 canaux pour un son plus réaliste. Les auditeurs qui souhaitent un son sans fil sans perte peuvent coupler la barre de son avec le dongle Wi-Fi LG Wowcast (vendu séparément). La barre de son LG prend également en charge les services de streaming de haute qualité et les assistants intelligents comme Google Assistant et Amazon Alexa.

Le S95QR est également un régal pour les joueurs avec son taux de rafraîchissement variable et son mode automatique à faible latence. Que vous soyez un joueur occasionnel ou compétitif, vous n’avez pas besoin de subir de décalage audiovisuel. Fait intéressant, LG omet cependant la prise en charge du passthrough 4K, 120 Hz HDR.

LG n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité de la barre de son LG S95QR, mais présentera le haut-parleur au CES 2022. LG présentera également sa gamme complète de barres de son 2022, le haut-parleur Bluetooth LG XBOOM 360, le haut-parleur de jeu UltraGear et sa gamme Tone Free de vrais écouteurs sans fil.

