La base aérienne de Ramstein en Allemagne se prépare à accueillir les évacués d’Afghanistan

Une base aérienne américaine en Allemagne se préparait à accueillir des évacués en provenance d’Afghanistan, ont annoncé vendredi des responsables de l’armée de l’air.

“Les aviateurs de Ramstein se sont préparés 24 heures sur 24 pour fournir un soutien, comme un hébergement temporaire, alors que la base reçoit des avions transportant des évacués dans les prochains jours”, a tweeté la base aérienne de Ramstein.

Les militaires et les bénévoles ont installé des lits de camp et ont trié les dons d’articles tels que du papier toilette, des couches et des ballons de football pour l’arrivée imminente des évacués, ont montré des photos tweetées par la base.

Le personnel militaire et les volontaires américains se préparent pour l’arrivée des évacués à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. (photo de la base aérienne de Ramstein)

« Nous nous sommes mis à leur place – si nous devions échapper à une force terrible et que nous laissions toutes nos affaires derrière nous, de quoi aurions-nous besoin une fois arrivés dans un endroit sûr ? » Le premier sergent de l’Armée de l’air. Andrew Wilder a déclaré à Stars and Stripes, une publication militaire.

Des centaines de personnes qui ont fui Kaboul après la prise de contrôle des talibans, dont de nombreuses familles afghanes, devaient arriver à la base depuis le Qatar, a rapporté Stars and Stripes.

La base peut accueillir jusqu’à 5 000 personnes évacuées qui seront finalement transférées dans des logements plus permanents, a déclaré l’ambassade des États-Unis à Berlin, selon Stars and Stripes.

Des milliers de personnes ont déjà été évacuées de l’aéroport Hamid Karzai de Kaboul la semaine dernière dans un contexte politique instable.

Vendredi, le président Biden s’est engagé à ramener tous les Américains d’Afghanistan – ainsi que tous les Afghans qui ont aidé à l’effort de guerre – au milieu d’une réaction violente à propos de scènes chaotiques à l’aéroport.

Les promesses de Biden sont intervenues alors que des milliers d’autres Américains et d’autres personnes cherchant à échapper aux talibans ont eu du mal à surmonter les foules écrasantes, les points de contrôle des aéroports des talibans et la bureaucratie américaine parfois insurmontable.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.