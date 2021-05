La base de cartes de crédit de HDFC Bank diminue de 3 L entre décembre et mars

Selon un responsable de la HDFC Bank qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, le prêteur se prépare à revenir sur le marché une fois la sanction réglementaire annulée.

L’embargo de la Reserve Bank of India (RBI) sur l’approvisionnement de nouveaux clients par carte de crédit par HDFC Bank a peut-être commencé à affecter la base de cartes du prêteur. Selon les données publiées par la banque centrale, le nombre de cartes de crédit en circulation chez HDFC Bank a chuté d’environ 3,23 lakh entre décembre 2020 et mars 2021 à 1,5 crore.

Le prêteur est depuis longtemps le leader du marché en termes de cartes en circulation comme dépense également, mais la décision de la RBI de pénaliser le prêteur pour des défaillances dans ses services numériques pourrait ralentir la croissance. Il n’était pas immédiatement clair si la base de la carte avait diminué en raison d’un désabonnement des cartes ou d’un désherbage conscient des cartes inactives par la banque. Les demandes adressées à la banque sont restées sans réponse jusqu’au moment de la mise sous presse.

ICICI Bank pourrait s’avérer être le plus grand bénéficiaire de l’absence de HDFC Bank dans les nouvelles émissions. En mars, il a continué à être en tête des nouvelles émissions, représentant près de 52% des nouvelles cartes, selon les données publiées par la RBI. Le nombre total de nouvelles cartes de crédit émises au cours du mois s’est élevé à 4,02 lakh.

Selon un responsable de la HDFC Bank qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, le prêteur se prépare à revenir sur le marché une fois la sanction réglementaire annulée. «Nous utilisons ce temps pour renforcer notre base de responsabilité et garder notre système prêt à entrer sur le marché une fois l’embargo levé», a-t-il déclaré. Historiquement, la banque a émis la majorité de ses cartes de crédit à ses propres détenteurs de dépôts.

Lors d’un appel avec des analystes après les résultats du T4FY21 de HDFC Bank, la direction a déclaré qu’elle avait ouvert environ 2 millions de nouvelles relations de responsabilité au cours du trimestre de mars et environ 7 millions de responsabilités au cours de l’année complète. Elle compte plus de 2,5 millions de clients salariés au cours de l’année.

Le directeur financier, Srinivasan Vaidyanathan, a déclaré que la banque investissait continuellement dans l’augmentation des dépenses, de la profondeur et de la largeur, des comportements de rotation, des mises à niveau de produits, des améliorations de ligne et des prêts sur cartes. «L’impact de la non-émission de cartes concerne les nouveaux employés dans les entreprises, l’intégration des nouvelles entreprises, etc. Cette perte de nouveaux clients peut normalement être compensée en quelques trimestres après la levée de l’arrêt, car la banque continue de s’approvisionner. les clients à responsabilité qui seront pré-approuvés », a-t-il déclaré, ajoutant:« Environ les trois quarts de notre approvisionnement proviennent de clients existants de la banque. » En attendant, le prêteur se concentre sur le dialogue avec les clients de cartes existants qui sont dormants ou inactifs afin de les «ressusciter».

Jusqu’à présent, les analystes ont espéré la capacité de la banque à rebondir dans sa zone de force traditionnelle. Après les résultats du quatrième trimestre, Kotak Institutional Equities a déclaré dans une note: «Dans l’ensemble, nous n’avons constaté aucun impact commercial car la franchise de responsabilité civile résiste bien. La banque travaille actuellement avec sa base de cartes de crédit existante pour générer des affaires, mais ce problème aurait un impact à moyen terme s’il n’est pas résolu rapidement. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.