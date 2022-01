La base de joueurs de Splitgate PlayStation a augmenté à la suite du lancement de Halo Infinite

Pour ceux qui se sont peut-être inquiétés de la longévité du jeu de tir de science-fiction Splitgate à la suite de la sortie de Halo Infinite à la fin de l’année dernière, ne vous inquiétez pas ! Dans une interview avec The Loadout, le co-fondateur de 1047 Games, Ian Proulx, a révélé que le nombre de joueurs pour le jeu sur les consoles PlayStation avait en fait augmenté depuis le lancement de Halo.

L’interview, qui couvre une variété de sujets tels que le succès monumental du jeu en 2021, l’avenir du jeu à l’approche de cette nouvelle année, dresse entre autres une image positive de 1047 Games et de leur jeu. En effet, Ian défend une vision trop positive du succès de Halo Infinite, estimant que les deux jeux peuvent coexister à l’avenir.

« Je suis vraiment content [Halo Infinite] est sorti », dit-il. « Je pense honnêtement qu’à long terme, Halo Infinite et Splitgate s’entraideront. Je pense qu’il y a tellement de bruit et tellement de batailles royales en ce moment, et [these two games] amènent les gens au genre du jeu de tir en arène.

« Vous savez, il y a beaucoup d’enfants qui n’ont jamais joué à Halo, n’est-ce pas ? Il y a beaucoup d’enfants qui n’ont jamais joué à Quake ou Unreal Tournament. Ils n’ont jamais joué à ce genre de jeu. Et les exposer à cela, je pense, est juste une bonne chose pour le genre dans son ensemble. »

Il convient de noter qu’une augmentation du nombre sur les plates-formes PlayStation ne signifie pas une augmentation globale des joueurs, et avec les plates-formes PlayStation étant les seules avec une augmentation notable du nombre de joueurs, il ne nous reste qu’une hypothèse sur l’effet que Halo Infinite a eu. sur la population Xbox et PC du jeu.

Cela étant dit, c’est le genre de positivité que vous aimez voir, et c’est formidable de voir un développeur plus petit comme 1047 Games réussir si bien même avec d’énormes shakers de l’industrie abandonnant leurs titres autour de lui. Avec une Xbox Series X/S prévue, une poussée d’embauche pour plus de personnel et une gamme de nouvelles baisses de contenu prévues pour 2022, il semble que Splitgate n’aille nulle part bientôt.

L’année dernière, Dorrani s’est assis et a joué à Splitgate lorsqu’il a commencé à faire tourner les têtes, écrivant « Ce n’est pas parfait mais cela apaise mes symptômes de sevrage de Halo et ça fait du bien d’être de retour dans un jeu de tir solide. En septembre, Ian Proulx a déclaré que le jeu n’était terminé qu’à 25 %, avec de nombreuses autres mises à jour en cours.