La base du NPS augmentera d’un quart en FY22: le président du PFRDA, Supratim Bandyopadhyay

Le nombre total d’inscriptions a augmenté de près de 23% (grâce à Atal Pension Yojana et à des individus) au cours de l’exercice 21 et d’environ 7% du 31 mars au 28 août, pour atteindre le nombre actuel de 4,53 crore.

Pas moins de 52 CPSE, dont les grandes entreprises IOC, ONGC, NTPC, BPCL, GAIL (Inde), PFC et diverses compagnies de chemin de fer, ont rejoint le Nation Pension System (NPS) avec plus d’un lakh d’employés au cours des dernières années, contribuant à l’expansion la couverture, alors même qu’il y a eu une stagnation de la création d’emplois par le Centre et un ralentissement du rythme de recrutement par de nombreux gouvernements d’État.

Aidé par des partenaires de distribution – principalement des banques et des correspondants bancaires -, la base d’abonnés NPS, qui s’élevait à 4,24 crore à la fin de l’exercice 21, augmentera d’un crore record au cours de l’exercice en cours, Pension Fund Regulatory and Development Authority ( Le président du PFRDA), Supratim Bandyopadhyay, a déclaré à FE dans une interview.

Près de 30 personnes lakh ont été ajoutées au groupe NPS jusqu’à la fin août de cet exercice, dont 28 lakh dans le cadre de l’Atal Pension Yojana (APY).

Outre l’APY, le segment des entreprises privées et le modèle « All Citizens » (particuliers) devraient également afficher une bonne croissance, a-t-il déclaré. Citant les précédents à l’étranger, il a également souligné la nécessité d’un régime universel de retraite et d’assurance pour les masses, en combinant l’APY, la composante la plus importante du NPS en termes de base d’abonnement avec deux autres produits gérés par le gouvernement – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBM) et Suraksha Bima Yojana. APY assure une pension minimale de Rs 1 000 à 5 000/mois aux abonnés, bien qu’elle soit liée au marché, et a une base d’abonnés actuelle de plus de 3 crore.

Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l’objectif d’amener l’ensemble des 45 crores de travailleurs du secteur non organisé du pays sous un filet de sécurité sociale viable et solide.

Bandyopadhyay a déclaré: «Nous avons suggéré (au gouvernement) de ne pas isoler l’APY, car même si ce qu’elle offre est une pension, quand quelqu’un commence à cotiser, disons à l’âge de 18 ou 20 ans, elle a un long chemin à parcourir pour obtenir cette pension. Mais, si sa vie est écourtée, alors la personne ou sa famille n’obtient pas une bonne couverture, même si l’ensemble du corpus créé est rendu à son candidat. Si une couverture d’assurance est également associée à la facilité de retraite, disons Suraksha Bima pour la couverture des accidents et PMJJBM pour la couverture de la vie, le régime plus large pourrait être idéal pour les travailleurs du secteur non organisé où les niveaux de cotisation sont assez bas.

Il a déclaré que, comme dans de nombreux autres pays, le “coup de pouce” du gouvernement pour choisir le “bon produit financier” pourrait contribuer grandement à renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs à faible revenu.

Le secteur public atteignant presque la saturation, le secteur non gouvernemental (hors Atal Pension Yojana), qui ne représente actuellement que 7 % de la base totale d’abonnés, détient la clé de la croissance du NPS ainsi que de l’expansion des revenus de vieillesse pour les les masses, a-t-il noté.

« Beaucoup de CPSE avaient leurs propres régimes de retraite, qu’ils géraient eux-mêmes ou par des compagnies d’assurance. Quand ils ont vu une meilleure option dans le NPS car il offre des rendements après impôt beaucoup plus élevés et un corpus plus élevé au moment de la sortie, ils l’ont choisie », a déclaré Bandyopadhyay. Pour les CPSE et les institutions financières gérées par l’État, le NPS n’est pas obligatoire, alors que pour les employés de l’Union et des États, il l’est déjà. “La Life Insurance Corporation est également sur le point de transférer bientôt ses employés au NPS”, a-t-il déclaré.

Les souscripteurs du secteur public ont obtenu un rendement de 12,6 % sur le corpus du NPS l’année dernière alors qu’il était de 8,5 % sous EPFO ​​et d’environ 8 % sous quelques caisses de retraite gérées par des compagnies d’assurance. Au cours des 12 dernières années, le rendement annuel moyen des abonnés au NPS du gouvernement a été supérieur à 10 %, a déclaré Bandyopadhyay.

Dans un régime à faible taux d’intérêt, il devient souvent difficile pour de nombreuses sociétés, y compris les CPSE, d’égaler même les rendements fournis par l’EPFO (8,5 % pour l’année dernière).

Les abonnés individuels au NPS bénéficient d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une déduction supplémentaire de Rs 50 000 en vertu de l’article 80CCD 1(B). De plus, les cotisations NPS des employeurs (jusqu’à 10% du salaire) sont autorisées en tant qu’avantages indirects déductibles pour les employés en vertu de l’article 80CCD (2), sous réserve d’un plafond de Rs 7,5 lakh au cours d’un exercice. Un employeur peut réclamer les cotisations NPS sur les comptes NPS des employés (jusqu’à 10 % du salaire) en tant que dépenses professionnelles exonérées en vertu de l’article 36 (1) (iva). A l’échéance, 60 % du montant forfaitaire perçu par les souscripteurs est exonéré d’impôt et le solde investi pour l’achat de rente est également exonéré d’impôt.

Les effectifs des employés du gouvernement central n’ont augmenté que de 3,5% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 et de 1,7% entre le 31 mars et le 28 août 2021, pour un total de 22,13 lakh. L’inscription des employés du gouvernement de l’État a augmenté de 8 % au cours de l’exercice 21 et d’environ 4 % du 31 mars au 28 août pour un total de 53,37 lakh. En revanche, les inscriptions dans le secteur des entreprises, qui comprend les CPSE, ont augmenté de près de 16 % au cours de l’exercice 21 et de 7 % entre le 31 mars et le 28 août. La base d’abonnés actuelle dans ce segment est de 12,04 lakh. Le nombre total d’inscriptions a augmenté de près de 23 % (grâce à Atal Pension Yojana et à des particuliers) au cours de l’exercice 21 et d’environ 7 % du 31 mars au 28 août, pour atteindre le nombre actuel de 4,53 crore.

Le PFRDA s’attend à de nouvelles entrées de fonds NPS de Rs 1,25 lakh crore au cours de l’exercice 22, soit une croissance de 22% sur un an. Selon les conditions du marché, les actifs sous gestion pourraient connaître une croissance de plus de 30% à quelque part près de Rs 7,5 lakh crore au cours de l’exercice 22, estime-t-on.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.