La base d’utilisateurs d’Apple Watch atteint les 100 millions alors que l’industrie des montres connectées augmente de 27%

L’Apple Watch continue de dominer l’industrie des wearables, selon de nouvelles données de Counterpoint Research. En fait, la base d’utilisateurs d’Apple Watch a maintenant dépassé les 100 millions et Apple a conservé sa position de numéro un dans l’industrie des wearables.

Apple a déclaré que les ventes d’Apple Watch avaient été quelque peu affectées par la pandémie de COVID-19 et la fermeture de magasins de détail dans le monde. Cependant, avec la réouverture des magasins de détail, les ventes d’Apple Watch semblent avoir rebondi. Le nouveau rapport de Counterpoint Research explique :

Dans l’ensemble, Apple a en fait perdu des parts de marché en raison de la concurrence croissante des entreprises chinoises et indiennes, mais l’entreprise est toujours à la première place du secteur. Selon les données, Apple détient une part de 28% du marché des wearables, contre 30,1% au même trimestre l’année dernière. Voici le classement complet :

Apple : 28 % Huawei : 9,3 % Samsung 7,6 % Imoo : 6,0 % Garmin : 5,8 %

Les données collectées par Counterpoint Research indiquent ensuite que l’Apple Watch a franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs ce trimestre.

Commentant les perspectives du marché des montres connectées, Analyste principal Sujeong Lim a déclaré : « Les taux d’attachement des montres intelligentes pour les smartphones n’ont cessé d’augmenter. L’écosystème d’Apple connaît un taux d’attachement plus élevé alors que la marque continue de proposer des designs attrayants, des fonctionnalités de santé et des services connexes qui l’entourent. La base d’utilisateurs d’Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours du trimestre terminé en juin, capturant la part du lion de la base d’utilisateurs de smartwatch dans le monde. Les États-Unis continuent d’être le marché clé de l’Apple Watch, contribuant à plus de la moitié de sa base d’utilisateurs, avec un taux d’attachement de près de 30 %.