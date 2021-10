La base d’utilisateurs de Great Learning est multipliée par 5 en un an

Great Learning a également fait son entrée sur le marché de l’évaluation des emplois. Nair a déclaré: «L’accès à des opportunités d’emploi de qualité pour les étudiants des petites villes a été traditionnellement limité. Les stages sur les campus dans les collèges de ces villes ont été affectés négativement pendant la pandémie, ce qui a rendu difficile pour les étudiants de décrocher un emploi. CareerBoost est notre tentative d’aider les étudiants, les étudiants de première année et les professionnels en début de carrière de tout le pays à mettre en valeur leur talent et à décrocher des emplois de haute qualité.

Depuis mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a bloqué la plupart des industries, l’edtech a connu une croissance massive. La plate-forme Edtech Great Learning, qui a aidé plus de 20 apprenants lakh dans le monde à se perfectionner dans les technologies de la nouvelle ère et les compétences en gestion d’entreprise, a vu sa base d’utilisateurs augmenter de cinq fois depuis septembre 2020.

La Great Learning Academy propose plus de 750 cours gratuits en anglais et en hindi dans des domaines tels que la science des données, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, l’informatique et les logiciels, le cloud computing, le marketing et la finance, le marketing numérique, la préparation aux entretiens, les ventes, le BD, etc. .

Hari Krishnan Nair, co-fondateur de Great Learning, a déclaré à FE qu’au cours de la dernière année environ, alors que 45% des utilisateurs étaient des étudiants indiens, les 55% restants étaient des professionnels débutants et expérimentés du monde entier. « Introduction au marketing numérique, aux fondements de la science des données, à la programmation Java, à Excel pour les débutants, à l’anglais intelligent pour les professionnels, à Python pour l’apprentissage automatique et au développement front-end sont parmi les cours les plus populaires et connaissent une demande mondiale de pays comme l’Inde, les États-Unis , le Canada, le Bangladesh et plus encore », a-t-il déclaré.

Great Learning a également fait son entrée sur le marché de l’évaluation des emplois. Nair a déclaré: «L’accès à des opportunités d’emploi de qualité pour les étudiants des petites villes a été traditionnellement limité. Les stages sur les campus dans les collèges de ces villes ont été affectés négativement pendant la pandémie, ce qui a rendu difficile pour les étudiants de décrocher un emploi. CareerBoost est notre tentative d’aider les étudiants, les étudiants de première année et les professionnels en début de carrière de tout le pays à mettre en valeur leur talent et à décrocher des emplois de haute qualité.

Avec le lancement de CareerBoost, les étudiants de première année en Inde peuvent désormais accéder à un soutien professionnel complet et à des listes d’emplois et de stages pertinentes. Depuis son lancement, plus de 1 000 partenaires de recrutement de Great Learning comme Hexaware, Nielsen, Vodafone, Informatica, Dell, Tech Mahindra, Virtusa, Capgemini et d’autres ont offert des opportunités aux aspirants sur la plate-forme.

Nair a ajouté qu’avec de plus en plus d’organisations qui embauchent de nouveaux employés, des plateformes comme CareerBoost peuvent contribuer de manière significative à combler le fossé des compétences. « L’idée derrière CareerBoost est de fournir la bonne prise en main, l’orientation professionnelle et des opportunités de carrière de haute qualité aux étudiants de première année », a-t-il déclaré. « En entreprenant les différents tests disponibles sur CareerBoost, les étudiants ont une idée des compétences recherchées par les entreprises tout en embauchant des professionnels en début de carrière. Ceux qui possèdent de telles compétences peuvent passer à l’étape suivante et saisir ces opportunités immédiatement, tandis que d’autres peuvent identifier les domaines dans lesquels ils ont besoin d’aide, se perfectionner puis saisir ces opportunités.

Aujourd’hui, des milliers d’étudiants de toute l’Inde bénéficient de CareerBoost. « Plus de 10 000 offres d’emploi et stages sont publiés chaque mois, avec des opportunités allant jusqu’à Rs 36 lakh par an de la part des recruteurs », a déclaré Nair.

En ce qui concerne les défis auxquels sont confrontées les organisations en ce qui concerne l’intégration des nouveaux arrivants, Nair a déclaré que la pandémie a rendu les choses plus difficiles. «Auparavant, les entreprises disposaient de leurs propres installations d’entraînement physique pour le développement des compétences et l’absorption de la culture d’entreprise, mais maintenant tout cela doit être fait en ligne. Les nouveaux employés apprenaient aussi beaucoup en observant leurs seniors et leurs patrons, mais ce n’est pas tout à fait possible aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’importance d’une formation virtuelle de qualité a considérablement augmenté. Votre partenaire de formation doit comprendre à la fois vos exigences en matière de compétences ainsi que la culture, pour être en mesure de fournir des résultats pour vous. C’est là qu’interviennent des entreprises comme la nôtre », a-t-il déclaré.

Il y a plus de 10 000 offres d’emploi sur la plate-forme CareerBoost, et les compétences clés enregistrant une forte demande dans le scénario actuel sont développeur de logiciels, analyste d’assurance qualité, administrateur de base de données, ingénieur full stack, responsable du développement commercial et analyste de données. Les principales compétences requises pour des rôles dans ces domaines et dans des domaines similaires incluent Java, Python, SQL, HTML/CSS et des compétences générales telles que des communications efficaces, la capacité de travailler en collaboration en équipe, etc. des rôles d’analyste de données, avec des organisations de renom telles qu’Informatica, Netskope, Dell et MuSigma offrant aux aspirants des salaires allant jusqu’à Rs 10 lakh par an », a déclaré Nair.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.