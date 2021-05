La Baskonia-Joventut, mardi prochain à 18h30.

07/05/2021 à 22:33 CEST

Le billet tant attendu de Joventut pour les “ play-offs ” après une saison d’absence pourrait être scellé mardi prochain à 18h30 sur la piste de TD Systems Baskonia, nouvelle date du duel qui aurait dû se jouer ce samedi à la Buesa Arena.

Cependant, l’ACB a été contraint de suspendre le match jeudi soir avant l’apparition de nouveaux cas positifs de coronavirus dans le tableau basque. Après avoir reçu la décharge médicale et l’autorisation de reprendre l’entraînement des Lituaniens Tadas Sedekerskis, ceux de Dusko Ivanovic ont eu quatre joueurs isolés chez eux sur la base des protocoles de l’ACB pour cette raison.

La bonne nouvelle est que, comme l’ACB lui-même l’a communiqué, ce vendredi a confirmé “un seul cas positif pour Covid-19 dans le test de sauvegarde Baskonia ce matin & rdquor ;. Pour cette raison, l’organisation de la compétition a décidé de ne plus attendre et de reporter le match pour mardi prochain le 11 à 18h30 en raison de la nécessité de terminer la ligue régulière afin que les quarts de finale puissent commencer le lendemain d’une finale de la Euroligue dans laquelle le FC Barcelone pourrait être (ils joueraient le premier match deux jours plus tard, le 2 juin).

Le Joventut continue de préparer la visite de la Buesa Arena

| TWITTER

Mardi sera un duel avec beaucoup en jeu pour les deux prétendants, car l’équipe baskoniste a remporté une seule victoire contre un panier de Valence en amont qu’il le rattraperait à la quatrième place s’il endossait ce dimanche au Real Madrid à la Fonteta sa deuxième défaite en championnat (18h30) après quoi il a concédé au premier tour à domicile contre le Barça. De son côté, La Penya est tombée le dernier jour sur la piste Unicaja 103-92 dans un duel entre candidats pour ne pas dire adieu au parcours en phase régulière.

En fait, L’équipe de Malaga se rendra à l’UCAM Murcia ce samedi à 18h30 pour le seul match de la journée après le report de Baskonia-Penya avec l’objectif clair de réaffirmer leur récupération depuis l’arrivée sur le banc du Grec Fotis Katsikaris et de s’installer davantage à cette huitième place pour laquelle trois autres équipes insistent également: un BAXI Manresa en basse heure en raison de blessures , l’Herbalife Gran Canaria renaît et même le Casademont Zaragoza.