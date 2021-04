La Baskonie et Madrid respirent, pour l’instant, par Pierriá Henry

La situation de Pierriá Henry a évolué rapidement depuis qu’on a appris que la NBA s’intéressait à lui. Les Timberwolves, l’une des équipes qui n’avaient déjà pas grand-chose à faire, voulaient l’emmener maintenant. Il est temps pour des tests dans des équipes comme celle-ci, mais le départ de Gabriel Deck semblait différent de celui-ci car au Minnesota, ils veulent toujours expérimenter avec Russell et Rubio comme une paire de bases et Henry, s’il y allait, ils ne pourraient pas le payer. autant que l’Argentin.

Le départ d’un autre joueur de la Ligue Endesa était une possibilité, mais ce n’était pas proche. Et cela signifie que, alors que Chema de Lucas (Movistar +) a avancé, les Timberwolves vont vers un autre objectif avec lequel compléter leur alignement et terminer la saison de la meilleure façon possible.

Le cadre dans lequel Pierriá Henry, l’une des meilleures bases de l’ACB à l’heure actuelle, était impliquée était complexe. Le joueur appartient à TD Systems Baskonia jusqu’à la fin de la saison, mais il y avait déjà un accord entre le joueur et le Real Madrid pour la saison prochaine et la négociation était ouverte entre les deux clubs pour payer une compensation et que les Vitorians n’ont pas mis le joueur dans le droit de premier refus.

L’entrée en jeu de la NBA signifiait l’adieu immédiat du joueur et la possibilité qu’en été il opte également pour les États-Unis au cas où quelqu’un le verrait et déciderait de lui faire confiance à moyen terme. En d’autres termes, Baskonia aurait déjà pu se passer de lui et Madrid aurait pu suivre cette voie en quelques mois.

Ce n’est pas un obstacle pour que, en été, et avec un marché absolument fou et lent (en juillet pour les européens, entrée en août pour les américains), Pierriá Henry ne reçoive pas une offre en NBA qui le satisfait plus que de rejoindre le staff. dirigé par Pablo Laso.