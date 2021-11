La basse atmosphère de la Terre se dilate à cause de la chaleur

08/11/2021 à 11:19 CET

Selon un groupe de chercheurs, dirigé par la spécialiste Jane Liu de l’Université de Toronto, au Canada, le niveau inférieur de l’atmosphère, appelé troposphère, est devenu plus que nécessaire et s’est densifié. Cela « pousse » et augmente l’altitude de la tropopause, frontière entre la troposphère et la haute stratosphère, au rythme de 53 mètres par décennie de 2000 à ce jour.

Selon les conclusions de la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Science Advances, le augmentation de la hauteur de la tropopause c’est un indicateur sensible du changement climatique anthropique, c’est-à-dire des variations des cycles naturels du climat provoquées par l’impact de l’activité humaine. Les scientifiques ont découvert que la tropopause s’est élevée d’environ 200 mètres entre 1980 et 2020.

Des variations qui dépassent le naturel

La troposphère C’est la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre, où nous respirons et menons nos vies. Elle est séparée de la haute stratosphère, dans laquelle se trouve la couche d’ozone protectrice, par la tropopause. On sait qu’il existe des variations naturelles de l’altitude de la tropopausePar exemple, il est situé à 18 kilomètres au-dessus du niveau de la mer dans la zone de l’équateur et à une altitude inférieure aux pôles, plus précisément à 10 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.

Tout au long de l’année, la tropopause augmente et diminue naturellement avec chacun des saisons, grâce au fait que l’air se dilate sous l’effet de la chaleur et se contracte sous l’effet du froid. Maintenant, de nouvelles recherches ont vérifié que l’altitude de la tropopause a augmenté au cours des dernières décennies à un rythme qui dépasse le taux naturel, principalement dans l’hémisphère nord.

Surchauffe

Selon un article publié dans New Scientist, les spécialistes ont utilisé des données atmosphériques telles que la pression, la température et l’humidité recueillies par des ballons météorologiques, ainsi que des informations provenant de satellites GPS, pour suivre le variations de la tropopause entre 1980 et 2020.

Quelle est la cause de ces changements ? Pour les scientifiques, le réchauffement de la troposphère dû à la concentration croissante de effet de serre a généré une expansion ou une dilatation excessive de cette couche, conduisant par conséquent à la tropopause à des altitudes plus élevées que d’habitude.

Dans le même temps, une autre cause supplémentaire serait que le stratosphère il a diminué en volume, même si les experts estiment qu’il s’agit d’une variable de moindre impact par rapport au réchauffement de la troposphère. Dans le cas de la stratosphère, la diminution serait provoquée par le refroidissement de cette couche, provoqué par la détérioration de l’ozone.

L’impact de l’activité humaine

Dans un autre ordre, les scientifiques ont vérifié que ces variations de l’atmosphère exclure tout impact des changements climatiques naturels, telles que les éruptions volcaniques ou les fluctuations des températures océaniques. De cette façon, ils ont conclu qu’ils sont uniquement dus au changement climatique produit par le influence humaine.

Les scientifiques disent que la nouvelle étude fournit plus de preuves que les impacts du changement climatique sont convaincants dans toutes les régions du atmosphère. On pense que le changement de hauteur de la tropopause peut influencer directement le climat dans les régions touchées, bien qu’il existe peu de recherches qui analysent ces conséquences en profondeur.

photo: la troposphère orange, la partie la plus basse et la plus dense de l’atmosphère terrestre, se termine par ce qu’on appelle la tropopause. Crédits : Ron Garan / NASA.