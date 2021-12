La basse lumière de 200 euros pour la première fois depuis le 8 décembre

26/12/2021 à 08:44 CET

Le prix moyen de l’électricité dans le marché de gros tombera ce dimanche pour le troisième jour consécutif et passera sous la barre des 200 euros par mégawattheure (MWh) pour la première fois depuis le 8 décembre, précisément, jusqu’à 188,53 euros / MWh, selon les données publiées par l’opérateur du marché ibérique de l’énergie (OMIE) et collectées par Europa Press.

Le prix du ‘pool’ sera réduit ce dimanche de 16,73% par rapport à celui de ce samedi, tandis que le prix inférieur par rapport à son record historique maximum, qui a été atteint jeudi dernier avec 383,67 euros/MWh, Il est de 50 % après trois jours consécutifs de baisses qui coïncident avec plusieurs jours fériés dans une grande partie du monde et qui font que la demande est beaucoup plus faible en raison du manque d’activité des entreprises et des gros consommateurs.

Dans tous les cas, le coût de l’électricité sur le marché de gros continue de monter en flèche par rapport aux records du même jour de l’année précédente, lorsque le prix s’élevait à 32,86 euros/MWh. L’augmentation ce dimanche par rapport au 26 décembre 2020 est de 473,73%, c’est-à-dire près de six fois plus cher.

le prix maximum de la lumière pour ce dimanche il se déroulera entre 20h et 21h, avec 241,25 euros/MWh, tandis que le minimum sera de 130,24 euros entre 6h et 7h.

Les prix du ‘pool’ ont un effet direct sur le tarif réglementé -le soi-disant PVPC-, auquel ils sont couverts près de 11 millions de consommateurs dans le pays, et il sert de référence pour les 17 autres millions qui ont contracté leur approvisionnement sur le marché libre.

La hausse des prix ces derniers mois en marché de l’électricité Cela s’explique principalement par les prix élevés du gaz sur les marchés et les droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), à des niveaux record cette année.

Décembre est d’environ 260 euros par mégawattheure en moyenne

Décembre a commencé comme un mois marqué par une grande volatilité, avec des baisses en moyenne de quelques jours à environ 100 euros/MWh et avec certains rallyes qui ont largement dépassé les 200 et 300 euros/MWh.

le augmentation du coût de la lumière C’est devenu fou et le prix moyen mensuel tourne déjà autour de 260 euros, soit près de 60 euros de plus qu’en octobre dernier, le mois avec la moyenne la plus chère à ce jour.

Prolongation des dégrèvements fiscaux

Mardi dernier, le gouvernement a prolongé jusqu’au 30 avril la réduction du taxes incluses dans la facture d’électricité payés par tous les consommateurs afin d’atténuer l’effet négatif que la hausse du prix de l’électricité provoque sur les citoyens.

Plus précisément, les remises de 21% ont été prolongées jusqu’au 30 avril à 10 % de TVA et taxe spéciale sur l’électricité de 5,11% à 0,5%, le minimum légal. Cependant, la suspension de la taxe à la production de 7 % payée par les entreprises ne sera maintenue, pour l’instant, que jusqu’au 31 mars.