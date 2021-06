La bassiste Mia Wallace rejoint Abbath

Bassiste Mia Wallace a rejoint ABBAT, le projet solo de l’ancien IMMORTEL leader Abbath.

Le musicien d’origine italienne, qui a été membre de NERVOSA depuis mai dernier, a confirmé son retour à ABBAT dans un Instagram poste le lundi (21 juin).

Après Wallace a partagé une autre photo “de retour” de son temps avec ABBAT, en écrivant, “nous reviendrons bientôt !!!!”, un fan lui a demandé, “Tu es de retour avec ABBAT?” Elle a répondu “oui”. Un autre fan a écrit : “J’espère que vous jouez toujours avec NERVOSA aussi ?”, auquel elle a répondu : “BIEN SR !!!”

Wallace a initialement annoncé la nouvelle de sa sortie de ABBAT dans un article publié sur les réseaux sociaux en janvier 2020, disant qu’elle avait été licenciée par le manager du groupe lors d’un “appel téléphonique de cinq minutes”. Elle a ajouté: “On m’a dit de ne contacter personne dans le groupe. L’explication de cela n’avait aucune substance et n’a fait que créer plus de questions et de confusion pour moi. Jusque-là, je me préparais pour la tournée européenne comme on m’avait dit de le faire. J’ai dû annuler d’autres projets et m’absenter du travail pour la tournée, pour laquelle j’ai passé beaucoup de temps à me préparer. “

Plus tôt ce même mois, Abbath a publié une déclaration disant qu’il luttait contre la toxicomanie et s’était engagé à s’engager dans un programme de réadaptation qui l’aiderait à “se nettoyer une fois pour toutes”.

Abbathla décision d’entrer en cure de désintoxication est intervenue quelques semaines seulement après ABBAT a joué un concert désastreux de deux chansons à Buenos Aires, en Argentine, ce qui a amené certains fans à demander un remboursement.

ABBAT était en tournée en Amérique du Sud à l’appui de son deuxième album, “Outsider”, qui a été publié en juillet 2019 via Saison de brume.

“Outsider” marqué ABBATdeuxième sortie de depuis la sortie du leader de IMMORTEL. La bataille juridique très médiatisée de 2014 sur les droits à la IMMORTEL nom piqué Abbath contre le co-fondateur Démonaz (vrai nom: Harald Nævdal) et batteur Horgh (vrai nom: Reidar Horghagen), avec Abbath réclamant la paire abandonnée IMMORTEL après avoir sorti leur équipement de l’espace de répétition du groupe. Les systèmes judiciaires norvégiens en ont décidé autrement et ont accordé la IMMORTEL nom à Démonaz.

NERVOSAle dernier album de, “Chaos perpétuel”, qui comporte Wallace, est sorti en janvier via Disques de napalm.

En plus de son travail avec ABBAT et NERVOSA, Wallace a joué avec TRIOMPHE DE LA MORT, NIRYTHLE VRAI SANS FIN (sous le nom controversé Enfoiré d’âme) et APPAREIL PHOTO KIRLIAN.