La bassiste originale de Quiet Riot, Kelly Garni, se produit avec le groupe pour la première fois en 43 ans (vidéo)

Kelly Garni, bassiste original et membre fondateur de ÉMEUTE CALME, a rejoint la version actuelle du groupe sur scène vendredi dernier (31 décembre) au Fremont Country Club à Las Vegas, Nevada pour interpréter la chanson classique « Cadillac noir lisse ». Une vidéo de son apparition est visible ci-dessous.

Deux jours avant le concert, Garni a pris à son compte Facebook page pour écrire : « Voici ce que je fais NYE. Pour la première fois en 43 ans, je vais faire une chanson avec ÉMEUTE CALME! Je suis très excité à ce sujet et j’espère voir beaucoup de mes amis de Vegas ! Et, vous ne pouvez pas battre 30 $ pour faire quoi que ce soit à Vegas le jour de New York ! Venez et aidez-moi à amener la nouvelle année ! Soyez avisé : si vous commentez avec l’une de ces conneries à propos de « ce n’est pas vraiment QR,’ vous serez parti dès que je le verrai. Outre, Rudyest de retour. N’est-ce pas suffisant ? »

Un jour après le spectacle, il retourna dans son Facebook de partager la vidéo mentionnée ci-dessus et il a écrit dans un message d’accompagnement : « La nuit dernière était incroyable ! Un grand merci à mon ÉMEUTE CALME famille de m’avoir reçue et de m’avoir si bien accueillie ! »

Garni est surtout connu pour jouer avec Randy Rhoads et Kevin DuBrow dans ÉMEUTE CALME et jouant sur les deux versions japonaises « Émeute tranquille » (1977) et « Émeute tranquille II » (1978).

Il y a trois ans, Garni Raconté La voix de métal dont il a été licencié ÉMEUTE CALME en 1978 après avoir tiré une arme à feu à travers le plafond lors d’un « grand plan ivre » pour tuer DuBrow.

« Les gens disent que j’ai essayé de tuer Randy Rhoads avec une arme à feu », a-t-il déclaré. « Les gens m’appellent tout le temps sur ce coup-là et j’ai presque eu une bagarre avec Ozzy [Osbourne] à propos de ça. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. »

Il a poursuivi : « Lorsqu’il s’agit de Excité, tout le monde pense qu’il était si angélique. Eh bien, nous avions l’habitude de sortir et de tirer avec des armes à feu tout le temps. Une fois, l’équipe SWAT a été appelée chez moi parce que nous tirions des coups de feu dans mon jardin. Ce qui s’est passé, c’est que j’avais cambriolé un bar la veille et volé toute leur alcool et j’étais très ivre. Voilà pourquoi Excité était chez moi, parce que nous buvions et nous avons bu pendant environ six heures d’affilée. »

Garni a poursuivi en disant: « Excité et j’ai eu une dispute pour savoir si nous devrions expulser Kevin DuBrow à partir de ÉMEUTE CALME. Les gens disent que pendant ce combat j’ai essayé de tirer Randy Rhoads et ce n’est pas vrai. J’ai tiré une balle à travers le plafond. La balle est allée loin Randy Rhoads et en aucun cas je n’essaierai de tuer mon meilleur ami. Et oui, un assez bon combat au poing s’est produit – un combat plutôt violent. Excité J’ai laissé ma maison en sang et moi aussi. Mais c’est ce que font les amis et les frères, ils se roulent par terre, se battent et c’est tout.

Le combat a abouti Garni‘s limogeage de la bande. « J’ai été expulsé de ÉMEUTE CALME à cause de cela », a-t-il déclaré. « Je n’ai aucun problème à le dire. Une fois que j’ai commencé à sortir une arme à feu, la direction a dit: « Il est hors de contrôle », ce que j’accepte de cette décision qu’ils ont prise et avec laquelle je n’ai aucun problème. Je méritais d’être viré de ÉMEUTE CALME – l’a totalement mérité. »

Garni a publié son autobiographie, « Les anges aux visages sales », en 2012. Un communiqué de presse à l’époque décrivait le livre comme « un regard très sincère et sérieux » sur Kellyla vie et la musique de et a déclaré qu’il offrait un « laissez-passer d’accès complet » dans tous les coins de son monde, y compris son amitié de longue date avec Rhoads.



La nuit dernière était incroyable ! Un grand merci à ma famille Quiet Riot de m’avoir accueilli et de m’avoir si bien accueilli ! Publié par Kelly Garni le samedi 1 janvier 2022

