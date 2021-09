La bataille à trois pour devenir le gardien numéro un de Sunderland

in

L’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, a une décision difficile mais bienvenue à prendre pour l’avenir. Le numéro un de la saison dernière Lee Burge, le jeune prétendant au potentiel énorme Anthony Patterson, et l’Allemand Ron-Thorben Hoffmann signé du Bayern Munich devraient se battre pour être le gardien numéro un de Sunderland.

Avec trois gardiens à sa disposition, Johnson a maintenant une décision à prendre avant l’affrontement en tête du classement de samedi à domicile contre Accrington Stanley et également pour le reste de la saison. Voici un aperçu des trois gardiens qui sont en lice pour la première place à Sunderland.

La bataille pour être le gardien numéro un de Sunderland

Ron Thorben Hoffmann

Lee Johnson a expliqué qu’il souhaitait que son équipe de Sunderland, son nouveau look, soit à l’aise pour jouer par l’arrière avec un gardien à l’aise avec le ballon, ce qui en est une partie importante. Dans la nouvelle recrue Ron-Thorben Hoffmann, Johnson aurait pu trouver le gardien idéal pour l’aider à mettre en œuvre sa façon de jouer souhaitée.

L’Allemand de 6 pieds 4 pouces de 22 ans a signé un prêt d’une saison du Bayern Munich le jour de la date limite de transfert avec une option pour rendre le transfert permanent en cas de succès du prêt. S’adressant à safc.com, Lee Johnson a parlé de son enthousiasme à l’idée que Hoffmann ait signé : Bayern Munich.

« Comme tous les jeunes gardiens de but, il a des domaines de son jeu sur lesquels travailler, mais il est agile et un excellent tireur d’élite en combat rapproché. Nous sommes vraiment ravis d’ajouter un autre gardien de qualité à notre écurie, alors que nous continuons à stimuler la compétition et la qualité. »

Anthony Patterson

Patterson, 21 ans, est un produit de l’académie de Sunderland. Ses performances impressionnantes alors qu’il gravissait les échelons des équipes de jeunes et des moins de 23 ans l’ont vu promu dans l’équipe première cet été et a obtenu un nouveau contrat de deux ans. Le jeune a connu l’action en équipe première la saison dernière, jouant deux fois dans le trophée EFL, une compétition que les Black Cats ont remportée.

Après sa promotion en équipe première cet été, Patterson a disputé plusieurs matchs amicaux de pré-saison avant de monter sur le banc pour le début de la nouvelle saison. Une blessure à Lee Burge lors de l’échauffement avant le récent match contre l’AFC Wimbledon a forcé Patterson à faire son premier début de carrière en championnat. Cette saison, il a disputé quatre matchs en équipe première, deux en championnat et deux en Coupe Carabao. Les Black Cats ont remporté ces quatre matchs.

Lee Burge

Signé il y a deux ans, Burge est devenu le gardien de premier choix la saison dernière sous Phil Parkinson puis Lee Johnson. Cependant, sa forme incohérente a conduit Johnson à laisser tomber Burge avant de le rappeler peu de temps après. Gardien expérimenté au niveau de la League One, Burge a disputé 160 matchs pour Coventry City en League One et League Two avant de passer à Wearside.

Un tireur fiable mais sujet à une erreur coûteuse, dont l’une a coûté cher à Sunderland lors des play-offs de la saison dernière. Il est un gardien expérimenté et connaît bien ce niveau de football, mais Burge pourrait maintenant avoir une énorme bataille entre ses mains non seulement pour rester numéro un, mais aussi pour être sélectionné pour les équipes de la prochaine journée devant les deux plus jeunes tireurs en lice pour être Le gardien numéro un de Sunderland.

Le verdict du gardien numéro un de Sunderland

Lee Burge, bien qu’il ait été numéro un pendant la majeure partie de la saison dernière, a montré qu’il était sujet à des erreurs coûteuses. Dans une ligue dont Sunderland cherche désespérément à sortir, les erreurs qui mènent à des buts doivent être réduites au minimum.

Anthony Patterson, qui a gravi les échelons du club, a remplacé Burge lors des deux derniers matches de championnat et a fait peu de mal. Le joueur de 21 ans pourrait avoir un grand avenir au club ; cependant, il y a des domaines de son jeu sur lesquels il faut travailler. Sa maîtrise de sa zone sur les croix et sa communication ont suscité des inquiétudes. Cela pourrait être la saison de Patterson pour consolider sa place de gardien numéro deux et continuer à progresser.

Hoffman est relativement inconnu parmi beaucoup dans ce pays, mais sa présence et son expérience de jouer et de s’entraîner avec certains des meilleurs au monde au Bayern Munich ne peuvent qu’être bénéfiques. Il a été amené pour aider la philosophie de jeu de Lee Johnson, et ce serait donc une surprise si l’entraîneur-chef des Black Cats décidait de laisser sa nouvelle signature de l’équipe première samedi.

