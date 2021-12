La bataille de la Bilbao Arena est servie, avec Lejarraga vs Flatley comme plat principal

À partir de 12:00 heures aujourd’hui, jeudi 2 décembre, le Hôtel Garn Bilbao de la capitale de la Gascogne les différentes étapes qui atteindront la ligne d’arrivée demain à partir de 18h30 au Arène de Bilbao. Tout d’abord, un bilan médical des combattants par le médecin expérimenté Luis Maria Múgica. Pas de problème.

Après, et présenté par Juan Saura pour la diffusion en direct sur les chaînes de DAZN, la pesée dans l’auditorium du même hôtel. Sur scène, Ross Garrity de la boxe de la salle des marchés; Salvatore cherchi, superviseur nommé pour le titre européen par l’UER ; Carlos Urilla, superviseur nommé par le Commission Boxe Professionnelle pour le championnat espagnol des super-moyens ; et Juan Luis González, président de la Fédération biscayenne de boxe et superviseur des combats du titre en jeu.

A 13h précises, le gaucher gallois invaincu a pris la mesure Gériome Warburton (73,1 kgs) et son rival, également invaincu Jon Jhader Obregon (73 kg (, tous deux dans la limite convenue. Deuxièmement, le Mexique Villa Padilla (51.8) et l’invaincu Gran Canaria Samuel Carmona (52.4), les deux dans la limite convenue. En troisième place, c’était au tour de Attila Csereklye (62.15) et Campbell Hatton (62.15), ce qui a été convenu ; la quatrième paire a été formée Moghamed El Marcouchi (64.65) et Jonathan Alonso (64.8), selon la limite ; les avant-derniers ont été le champion d’Espagne des super-moyens, Damien Biacho (75,9) et l’aspirant getxoztarra Guillermo Rivero (76.2).

Le moment culminant s’est produit avec l’apparition de « La tempête silencieuse » de Bolton, Jack Flatley, Aspirant au titre européen des super-welters, qui a passé la balance à 69,8 kilos. Le champion, le biscayen Kerman Lejarraga, a donné 70,1 kilos au premier essai et, quelques minutes plus tard, a arrêté les chiffres à 69,85.

Parmi ceux qui étaient à l’hôtel se trouvait le courant Champion du monde poids plume IBF, Kiko Martínez (champion d’Europe et du monde dans deux poids différents).

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Rédaction