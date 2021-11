La bataille de la droite : Asensio contre Rodrygo

Le Real Madrid a disputé 1⁄3 de sa campagne de championnat et plus de la moitié de ses matches de phase de groupes en UEFA Champions League. Il est sûr de dire qu’à ce stade, Carlo Ancelotti sait qui sont les 10 partants garantis dans son XI préféré : Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Jr et Karim Benzema.

La seule tache restante donne probablement un peu mal à la tête à Ancelotti (ou hausse un peu les sourcils). Les blessures chroniques de Gareth Bale continuant leur cours habituel et Lucas Vazquez étant davantage considéré comme un remplaçant de Carvajal que comme un ailier droit partant, la liste restreinte d’Ancelotti se résume à Marco Asensio et Rodrygo Goes.

Si Rogrygo n’avait pas été blessé après une série de matchs impressionnante, nous n’aurions probablement pas eu cette conversation en ce moment. Ancelotti a dû abandonner l’idée de jouer Asensio en tant que milieu de terrain central (au moins temporairement) et a donné à l’Espagnol une opportunité à droite. Asensio a en fait assez bien fait en l’absence de Rodrygo pour créer sa propre revendication pour commencer aux côtés de Vinicius Jr et Karim Benzema en première ligne du Real Madrid.

Il existe des différences fondamentales entre Marco Asensio et Rodrygo Goes et la plus importante d’entre elles est liée à leur positionnement de base. Comme on le voit sur leurs cartes thermiques pour la saison jusqu’à présent, Asensio aime rester plus près du demi-espace droit tandis que Rodrygo préfère serrer la ligne de touche.

Leur positionnement se traduit par d’autres aspects de leur jeu. Asensio aime prendre des joueurs à partir de positions plus profondes et plus centrales. Rodrygo s’engage principalement dans de tels mouvements plus larges et plus hauts sur le terrain.

Asensio et Rodrygo restent fidèles à leur positionnement tout en faisant progresser le ballon. Asensio essaie de se rapprocher de l’espace entre l’arrière central gauche et l’arrière gauche de l’adversaire pour s’élancer à l’intérieur de la surface. Rodrygo, quant à lui, aime prendre l’arrière gauche. Son objectif principal est d’aller en profondeur et de fouetter les centres. Asensio, en tant que joueur gaucher, adhère davantage à son envie de couper sur son pied le plus fort pour tirer ou passer.

Comme démontré dans ces deux séquences, Asensio récupère le ballon de Toni Kroos depuis une position assez profonde et continue sa course vers le demi-espace droit de l’adversaire avant de pouvoir tirer.

Cependant, Rodrygo reste plus large par défaut dans de tels cas pour étendre le terrain et créer des opportunités de croisement pour les autres attaquants.

En termes de productivité, Asensio dépasse légèrement Rodrygo. Asensio a un xG de 0,40 pour 90 par rapport à 0,20 pour Rodrygo. Les chiffres d’Asensio sont probablement un peu gonflés en raison de son triplé contre Majorque. En termes d’actions de création de tir par 90, Asensio (4,06) et Rodrygo (3,73) restent assez proches comme ils le font pour les actions de création de but par 90 (Asensio 0,65 et Rodrygo 0,51). Pour les séquences de pressing per90, Rodrygo (17,5) a fait nettement mieux qu’Asensio (11,5). Mais Asensio récupère cinq balles par 90 contre 3,39 pour Rodrygo.

Asensio et Rodrygo ne seront probablement pas aussi prolifiques que Benzema et Vinicius. Mais dans les deux, Carlo Ancelotti a deux acteurs aux profils assez différents mais aux niveaux de productivité similaires. Ce qui est probablement un bon casse-tête pour un manager.