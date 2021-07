La bataille de la NFL contre Covid n’a pas de fin en vue

Le spectre de Covid s’attarde sur la NFL avec des camps d’entraînement commençant autour de la ligue. L’espoir d’une saison normale s’est maintenant évaporé avec la propagation de la variante Covid 19 Delta et les nouvelles directives du CDC conseillant le retour des masques dans les zones où la propagation est à son maximum. On ne sait pas pour le moment comment la variante Delta pourrait potentiellement modifier la saison pour les fans si elle n’est pas contrôlée.

En ce qui concerne les joueurs, il y a beaucoup moins de mystère. Ils ont eu toutes les occasions d’essayer de normaliser ce processus autant que possible.

Des vaccins ont été offerts à chaque joueur et officiel d’équipe. La ligue a clairement indiqué comment la saison sera modifiée pour les joueurs décidant de ne pas se faire vacciner, la NFLPA offre une mine d’informations scientifiques aux joueurs souhaitant en savoir plus sur le virus et le vaccin, et les équipes ont été informées qu’un match qui doit être annulé en raison d’une épidémie de Covid ferait l’objet d’un forfait par l’équipe qui l’a provoqué. Pourtant, il y a un nombre substantiel de joueurs prêts à risquer leurs saisons personnelles et d’équipe, écoutant les charlatans, les vendeurs d’huile de serpent et la désinformation, plutôt que des sources fiables et vérifiées. Cela a contribué à transformer un effort mondial pour protéger collectivement la société en une colline politique sur laquelle beaucoup sont prêts à mourir, y compris les joueurs.

Jusqu’à présent, les efforts de la NFL et la pression de la société ont partiellement fonctionné. Cela a conduit à des décisions intelligentes de joueurs comme Sam Darnold des Panthers et Ryan Tannehill des Titans pour se faire vacciner. Tannehill a été ouvert à propos de sa décision, affirmant qu’il n’aurait probablement pas obtenu le coup sans la pression exercée sur lui par la NFL. Il ne fait aucun doute que les joueurs non vaccinés prêts à se placer au-dessus de leur équipe nuiront à leurs organisations, donc pour Darnold et Tannehill, ils ont pris la meilleure décision, avant qu’il ne soit trop tard.

Cependant, il reste une partie importante des joueurs de la NFL qui ne sont pas informés et choisissent de ne pas recevoir le vaccin – qui s’est avéré protéger contre les symptômes graves et potentiellement la mort dans toutes les variantes actuelles de Covid. Carson Wentz, qui portait un masque lors de sa présentation aux médias mercredi (une exigence pour les joueurs non vaccinés) a déclaré qu’il ne discuterait pas de son statut vaccinal, qualifiant cela de “décision personnelle”.

Le receveur des projets de loi Cole Beasley, le partisan le plus franc de ne pas se faire vacciner, est volontairement devenu la plus grande distraction d’une équipe avec le potentiel de faire pression pour un Super Bowl en 2021. Il a été critiqué pour son approche envers le vaccin sur Twitter, et autorisé que de saigner dans l’équipe de football. Le problème est devenu si prononcé que mercredi, il a fait une déclaration préparée aux médias.

Beasley, qui ne pouvait pas comprendre comment porter un masque qui couvrait son nez et sa bouche en même temps, a insinué qu’il y avait “des informations non divulguées”, dans un complot entre la NFL, la NFLPA et d’autres organisations associées. Il a poursuivi en disant que les joueurs n’avaient pas reçu les “informations appropriées” concernant le vaccin. Se positionnant comme un paria, Beasley a déclaré que sa position contre le vaccin Covid ne concernait pas lui, mais des «jeunes joueurs» anonymes qui l’ont contacté pour obtenir des conseils sur le vaccin. Beasley a terminé en disant que sa décision de ne pas se faire vacciner était basée sur le fait qu’il n’avait pas obtenu 100% de certitude quant à son innocuité auprès des médecins à qui il avait parlé.

Il y a, bien sûr, une myriade de problèmes avec l’argument et la logique de Beasley. Premièrement, il n’y a aucune preuve que des informations soient cachées aux joueurs, que ce soit par la NFL ou la NFLPA. En fait, le syndicat dispose d’un site Web complet de ressources mis en place pour les joueurs actifs, y compris les transcriptions de toutes les conférences téléphoniques concernant Covid, ainsi qu’un lien permettant aux joueurs d’obtenir des informations plus personnalisées, ainsi que les coordonnées des experts, le cas échéant. avez d’autres questions. Le degré de transparence sur la question est sans précédent.

Le problème semble être ce que Beasley considère comme une « information appropriée », qui, en d’autres termes, est une information qui correspond directement à ses préjugés. Ces dernières semaines, Beasley a partagé des tweets de Robert W. Malone, un scientifique discrédité banni de YouTube et LinkedIn pour désinformation. Malone a été banni pour avoir déclaré que le vaccin à ARNm de Pfizer provoquait la «mort cellulaire» dans le foie, une affirmation qui n’est étayée nulle part dans le monde. Beasley a également partagé un lien d’Epoch Times, une organisation médiatique en première ligne de la propagation des canulars de Covid, qui a été qualifié de « super diffuseur » de désinformation sur Covid par une société d’analyse indépendante examinant la propagation de la désinformation sur les virus sur Facebook.

Ainsi, plutôt que d’utiliser la richesse des ressources à sa disposition auprès de la communauté scientifique, Beasley fait son opinion « éclairée », basée sur des sources déjà discréditées – puis en disant qu’en n’incluant pas ces charlatans, la NFL et la NFLPA retiennent l’information.

Un élément de la déclaration de Beasley reste vrai, cependant. C’est le manque de certitude absolue et complète qu’il n’y aura aucun effet secondaire d’un vaccin Covid. C’est vrai. Nous n’avons pas de certitude absolue et garantie quant à l’innocuité du vaccin. Bien sûr, demander de telles garanties est aussi un effort pour faire bouger les lignes sur la question. Les joueurs de la NFL ont reçu des cocktails antidouleur pendant des années sans connaître leur sécurité. Ils portent des protections conçues pour offrir une protection à 100 %, mais pas complète. Bon sang, allumez la télévision et voyez un ajout pour un antiacide, il y a de fortes chances qu’il se termine par une liste d'”effets secondaires rares, mais potentiellement graves”. Ainsi, en demandant une garantie complète uniquement en ce qui concerne le vaccin Covid, il met en place un sophisme logique qui semble convaincant, mais ne tient pas debout.

En bref : Beasley a beaucoup parlé et n’a rien dit.

Au-delà de Cole Beasley vient une horrible et croissante insensibilité parmi les joueurs en ce qui concerne le problème. Beaucoup d’entre eux ne sont pas disposés à protéger les personnes vulnérables autour d’eux. L’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, a été décontenancé par les joueurs de son équipe qui ne voulaient pas se faire vacciner.

Rivera a reçu un diagnostic de cancer en 2020 et son traitement l’a laissé immunodéprimé et vulnérable. Malgré cela, Washington reste l’une des équipes les moins vaccinées de la NFL. Lorsque Rivera a parlé de sa consternation, la réponse de l’ancien sécurité de la NFL All-Pro, TJ Ward, a été de suggérer à Rivera de se retirer de la NFL, insinuant même que c’était sa “décision” d’avoir un cancer, dans un tweet maintenant supprimé qu’il s’est excusé depuis. pour.

L’insensibilité du tweet de Ward souligne la bataille à laquelle la ligue est confrontée lorsqu’il s’agit d’amener les joueurs à agir de manière responsable. La ligue et le syndicat des joueurs peuvent fournir toutes les ressources disponibles dans le monde aux joueurs, mais beaucoup décident toujours d’écouter des sources peu fiables déversant de la désinformation sur les vaccins comme moyen de créer une marque avec un nouveau public captif.

Jusqu’à présent, la NFL a été extrêmement patiente en attendant que les joueurs prennent la décision intelligente pour eux et leurs équipes en recevant le vaccin. Maintenant, à quelques semaines du début de la saison, le message n’est toujours pas entendu de beaucoup.

Si les joueurs n’écoutent pas la science, il n’y a vraiment plus rien à faire. Nous allons passer à la saison 2021 avec Covid étant un problème hebdomadaire, certaines équipes seront obligées de renoncer à des matchs, et si vous êtes un fan d’une équipe avec un faible taux de vaccination, eh bien, il est probablement temps d’annuler cette année . Lorsque vous cherchez quelqu’un à blâmer, regardez d’abord les joueurs qui ont décidé de ne pas se faire vacciner – ils ont pris la décision d’écouter les mauvaises sources et de devenir une distraction.