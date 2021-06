La bataille de la réglementation antitrust de Tech avec la chef de la FTC Lina Khan va être désordonnée

Depuis plusieurs années, le Congrès et les agences de régulation ont prévenu qu’ils pourraient, à l’avenir, tenter de briser Big Tech. La semaine dernière, cette menace est devenue plus réelle.

Le 11 juin, le Congrès a présenté un vaste ensemble de cinq projets de loi antitrust avec des niveaux notables de soutien bipartite ciblant les géants de la technologie – Amazon, Apple, Facebook et Google – et qui pourraient potentiellement briser leurs activités principales. Le 15 juin, dans un geste surprise, la Maison Blanche a nommé Lina Khan, ennemie des Big Tech, non seulement commissaire de la Federal Trade Commission (FTC), mais présidente de la puissante agence fédérale chargée de l’application des lois antitrust.

« Si je dirigeais une grande entreprise de technologie, mon pouls irait beaucoup plus vite aujourd’hui qu’il y a 24 heures », a déclaré à Recode Bill Kovacic, qui dirigeait la FTC sous la présidence de George W. Bush, le lendemain de la nouvelle que Khan présiderait la FTC.

Alors maintenant, même si les détails ne sont toujours pas clairs sur ce que Khan ou les projets de loi antitrust pourraient accomplir, les partisans des grandes entreprises technologiques intensifient leurs défenses. Et l’une des principales critiques antitrust contre lesquelles les groupes de l’industrie technologique et les lobbyistes s’opposent est l’idée que Big Tech est trop grande et doit être maîtrisée.

Ces groupes pro-tech soutiennent que la législation proposée actuelle est une portée excessive qui pourrait nuire à l’économie américaine et rendre plus difficile pour les Américains ordinaires l’utilisation des technologies populaires qu’ils ont l’habitude d’obtenir gratuitement, comme le courrier électronique et les médias sociaux. Ces partisans de l’industrie technologique tentent de convaincre les législateurs que la réglementation des Big Tech aura des conséquences imprévues qui nuiront aux consommateurs. Et ils visent particulièrement Khan, qui a publiquement plaidé pour le démantèlement d’entreprises technologiques comme Amazon.

“Ces propositions ne résisteront pas à l’examen du public”, a déclaré Adam Kovacevich, PDG du groupe de défense des technologies de centre-gauche Chamber of Progress – qui est soutenu par Amazon, Facebook, Google et d’autres entreprises technologiques. . “En fin de compte, ce que les gens veulent du Congrès, c’est de résoudre les problèmes qui sont cassés, pas de casser les choses qu’ils pensent déjà fonctionner.”

Pourquoi les leaders de l’industrie ont peur de Lina Khan

La nomination de Khan à la FTC – qui a passé 62-28 avec un soutien bipartite – est considérée comme l’une des menaces réglementaires les plus graves pour les entreprises technologiques à ce jour.

C’est parce que la FTC dispose de larges pouvoirs pour empêcher les grandes entreprises technologiques d’acheter leurs concurrents, ainsi que les petites entreprises parvenues qui pourraient un jour devenir des concurrents majeurs. Cela signifie que la FTC pourrait à l’avenir empêcher Facebook d’acheter, par exemple, le prochain Instagram. Et la FTC pourrait aller encore plus loin, en forçant les entreprises technologiques à séparer rétroactivement les acquisitions et les secteurs d’activité existants, comme empêcher Amazon de vendre des appareils Echo et des Kindle sur son site Web (bien qu’un tel effort soit difficile à réaliser).

Et Khan s’est fait un nom en 2016 lorsqu’elle a publié un article universitaire qui présentait un dossier juridique pour le démantèlement d’Amazon. Depuis lors, elle a été surnommée la chef de file du mouvement « hipster antitrust » parmi les jeunes universitaires qui souhaitent étendre la loi antitrust existante pour mieux cibler des problèmes tels que la concentration des entreprises et l’inégalité des revenus. Khan a également obtenu le soutien de politiciens de tous les horizons idéologiques, notamment la sénatrice progressiste Elizabeth Warren et le sénateur républicain Josh Hawley.

L’argument en faveur de la séparation de certains secteurs d’activité de Big Tech est que certaines grandes entreprises technologiques nuisent au choix des consommateurs et des concurrents en gérant leurs propres marchés et en privilégiant leurs propres produits par rapport à ceux de leurs concurrents. Un exemple qui est ressorti lors d’enquêtes antitrust est un rapport qui montrait que les employés d’Amazon utilisaient des données sur des vendeurs tiers sur le marché d’Amazon pour lancer des produits concurrents de marque Amazon.

Sous Khan, la FTC pourrait commencer à poursuivre agressivement des affaires sur ces types de problèmes. Et donc, certains partisans de l’industrie technologique s’attaquent aux écrits universitaires passés de Khan, qui ont critiqué Amazon et le pouvoir économique d’autres grandes entreprises technologiques.

“Lina Khan devient présidente crée un air de préjugés et de parti pris dans les décisions prises en ce qui concerne les entreprises technologiques”, a déclaré Carl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, un groupe industriel dont les bailleurs de fonds incluent Google, Facebook et Amazon. Recoder.

Szabo a déclaré qu’il pensait qu’en raison de son travail universitaire, Khan devrait se récuser de tout cas impliquant la technologie. Il a noté qu’en 1966, une société pharmaceutique appelée American Cyanamid a poursuivi avec succès la FTC, forçant le président de l’époque du comité à se retirer d’une affaire en raison de son parti pris perçu contre la société. Khan a précédemment rejeté l’idée qu’elle devrait émettre une récusation générale pour tous les cas techniques et a déclaré qu’elle consulterait le comité d’éthique de la FTC si des questions se posaient sur la récusation dans un cas particulier. La FTC a refusé de commenter les critiques du travail passé de Khan.

À ce stade, rien n’indique qu’une grande entreprise technologique envisagerait d’intenter une action en justice sur la base du parti pris perçu de Khan, mais le fait que les chefs de groupe de l’industrie technologique lancent l’idée montre à quel point ils sont alarmés par son nouveau rôle puissant.

La réglementation de la technologie est compliquée même pour les experts

Les défis auxquels Big Tech est confrontée s’étendent au-delà de Khan et de la FTC. Le Congrès a présenté cinq textes législatifs de grande envergure qui pourraient nuire à ces géants de la technologie. Les défenseurs de l’industrie pro-Big Tech sont sur la défensive, appelant les législateurs pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas soutenir cette vague de projets de loi.

“Il y a un effort pour éduquer les législateurs sur les conséquences involontaires et délétères des projets de loi que nous voyons à la Chambre”, a déclaré Szabo.

Chamber of Progress a envoyé une lettre au représentant David Cicilline (D-RI), qui dirige les efforts législatifs antitrust de Big Tech en tant que président du puissant sous-comité antitrust de la Chambre. Dans la lettre, le groupe a présenté les pires scénarios potentiels pour les consommateurs si la législation était adoptée, y compris un avenir où les utilisateurs d’Alexa pourraient ne pas être en mesure de commander sur Amazon, YouTube pourrait devoir permettre aux utilisateurs de télécharger du porno et les iPhones d’Apple pourraient être vendus. sans aucune application préinstallée.

Bloomberg a semblé confirmer au moins un de ces scénarios lorsqu’il a rapporté mercredi que Cicilline avait déclaré que son projet de loi empêcherait Apple d’installer ses propres applications sur les iPhones, car cela désavantagerait les fabricants d’applications concurrents. Les analystes techniques, les lobbyistes et les commentateurs ont immédiatement critiqué cela, se moquant de l’idée que les consommateurs achètent un iPhone qui est essentiellement une ardoise vierge, sans applications comme l’App Store d’Apple nécessaires pour les fonctionnalités de base des smartphones.

« C’est une chose de dire que vous êtes contre la discrimination. C’est une autre chose de dire que vous êtes contre iMessage et FaceTime préinstallés sur un iPhone », a déclaré Kovacevich de Chamber of Progress.

Le porte-parole de Cicilline a écrit plus tard sur Twitter que le membre du Congrès avait été mal cité et que le projet de loi n’empêcherait pas Apple d’accéder aux applications préinstallées, mais obligerait plutôt l’entreprise à laisser les gens désinstaller ou changer les applications par défaut d’Apple. Actuellement, sur les nouveaux iPhones, vous pouvez supprimer certaines (mais pas toutes) des applications installées par Apple. Vous pouvez déjà changer les applications par défaut de votre messagerie et de votre navigateur Web sur les nouveaux iPhones, mais pas sur les plus anciens.

Le va-et-vient sur les détails du projet de loi de Cicilline montre à quel point la bataille devient désordonnée entre les partisans de Big Tech et les politiciens qui tentent de réglementer l’industrie – en particulier lorsqu’il s’agit de discussions nuancées sur les conséquences imprévues qui pourraient résulter de la réglementation des consommateurs populaires. technologie comme les iPhones.

Il est indéniable que les lois antitrust existantes n’ont pas été conçues pour l’ère d’Internet. Mais il y a aussi un débat ouvert parmi les membres du Congrès sur la question de savoir si la réglementation pourrait étouffer l’innovation. Cela n’aide pas que certains politiciens de DC aient été notoirement lents à comprendre les bases du fonctionnement des grandes entreprises technologiques, comme l’ont démontré les audiences publiques au cours des dernières années. Et même pour les experts, les ramifications de l’ajustement des technologies grand public largement utilisées peuvent être difficiles à prévoir.

D’un autre côté, des politiciens comme Cicilline qui mènent la charge de réglementer la technologie soutiennent que l’inaction pourrait étouffer l’innovation d’une manière différente – en empêchant la montée en puissance de nouveaux arrivants qui pourraient remettre en question le statu quo des grandes entreprises technologiques les plus puissantes.

C’est un débat idéologique qui se déroule tactiquement, chaque partie faisant appel aux législateurs, en particulier aux législateurs républicains dont les démocrates auront probablement besoin pour faire adopter ces projets de loi.

Kovacevich de la Chambre du progrès a déclaré que son groupe lancerait une campagne publicitaire ciblant spécifiquement les membres du Congrès, pour essayer de les convaincre de ne pas soutenir les projets de loi antitrust sur les technologies. C’est juste une autre étape dans ce qui sera un combat prolongé.

« La question pour le [Big Tech] les équipes de lobbying est — allez-vous pouvoir arrêter cela ? Ou vos adversaires vous ont-ils contourné ? a déclaré l’ancien chef de la FTC Kovacic. « C’est un concours d’idées.