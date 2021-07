La bataille de l’argent qui a presque détruit l’Indy Racing” revue · .

Présenté comme l’histoire de la « bataille de l’argent qui a presque détruit les courses d’Indy », « Indy Split » de John Oreovicz vise à expliquer l’histoire du grand schisme de la monoplace américaine.

En tant que fan de longue date des courses américaines à roues ouvertes, dire que j’étais ravi de me retrouver coincé dans «Indy Split» est un euphémisme qui revient à mentionner que Priti Patel aime être un peu draconienne.

Après une très brève histoire de la course monoplace américaine, Indy Split passe à la vitesse supérieure de la formation 1979 de CART, à la scission désastreuse du début de la saison 1996, où l’IRL avait l’Indianapolis 500 et CART (initialement au moins) avait tout le reste, en suivant l’histoire jusqu’à la réconciliation en 2008 et l’achat par Roger Penske de l’Indianapolis Motor Speedway en 2020. Alors que l’action sur piste est fréquemment référencée, la majeure partie du livre couvre les batailles dans la salle de réunion et les controverses hors piste qui ont conduit à et perpétue la scission.

En tant que récit de « ce » qui s’est passé, Indy Split peut à peine être blâmé, mais il ne parvient pas à expliquer le « pourquoi ». Cela est dû à deux raisons principales; le récit rapporte en grande partie les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent, avec seulement de très brefs apartés sur l’analyse du pourquoi, du comment et alors quoi des moments clés, et surtout les deux voix essentielles de l’histoire – Tony George et Roger Penske ne semblent pas avoir fourni beaucoup, le cas échéant, d’entrée à Oreovicz.

Buddy Lazier a remporté le premier post-split 500 en 1996 Le ton du livre est également intéressant – Oreovicz s’efforce évidemment de ne pas prendre parti (un thème repris à travers les pièces de perspective, par des gens comme Dario Franchitti, à la fin du livre ), mais ce faisant, il est loin de la marque en capturant une partie de l’énergie et de l’excitation de la course. De même, l’objectif est très centré sur les États-Unis, ce qui offre une perspective intéressante – dans les années 90 au Royaume-Uni, la course CART était considérée comme quelque chose de spécial ; abordable, proche et bourré de talent, le point de vue des États-Unis était que c’était extrêmement cher (10 millions de dollars par voiture et par saison), trop de conducteurs étrangers et technologiquement exotique.

Ce n’est certainement pas l’histoire de la stratégie d’entreprise – des décisions impulsives et précipitées, de petits moments avec de grandes conséquences sont à l’ordre du jour. Ce qui ressort vraiment, ce sont certains des moments des portes coulissantes – que se serait-il passé si les équipes CART n’avaient pas vendu leur équipement de 1995 aux équipes de démarrage IRL ? Est-ce que Honda et Toyota resteraient avec CART s’ils avaient réglé leurs règlements de moteur plus tôt ?

L’énigme de Tony George est suspendue à toute la pièce. Le portrait à la plume de ses débuts dans le sport suggère quelqu’un dont la seule qualification pour être proche de la course Indy est la lignée familiale. Pourtant, dans le même temps, George a sans doute fait plus que quiconque pour conduire et investir dans la sécurité ovale monoplace au cours des deux dernières décennies (bien qu’étant donné le bilan de sécurité épouvantable des voitures IRL de première génération, il y avait beaucoup de terrain à récupérer) .

Le thème sous-jacent est cependant celui des occasions manquées. En 1993, CART avait le champion de Formule 1, une demande mondiale croissante, un public énorme le jour de la course et des investissements enviables de la part des constructeurs. Moins d’une décennie plus tard, CART (à l’époque Champ Car) et IRL ne tenaient qu’à un fil. Les deux parties ont eu leurs moments, et les deux ont commis des erreurs monumentales.

Ce qui restait de l’IRL et du ChampCar réunis en 2008 Jusqu’à ce que Penske passe à la série, il ne serait pas injuste de caractériser l’IRL comme un crash-fest de mauvaise qualité. De même, CART a eu ses moments cruellement sourds – courir après les décès de spectateurs et de conducteurs au Michigan en 1998 et à Fontana 1999 – tout en réussissant à brûler en quelque sorte son fonds de combat de 100 millions de dollars en l’espace d’une seule saison.

Indy Split boucle la boucle avec la réunion de 2008 jusqu’à ce que Roger Penske prenne le contrôle de l’IMS et de l’IndyCar. Le moment de cette décision est certainement un autre domaine qui méritait cependant plus d’explications.

Au moment d’écrire ces lignes, le classement IndyCar est dirigé par un pilote espagnol initialement placé dans la série par Honda, exactement le scénario auquel l’IRL a été fondée pour s’opposer. Ainsi, après 30 ans, l’IndyCar est à peu près là où il aurait pu être de toute façon, sauf, malheureusement, beaucoup moins de gens regardent ou s’en soucient.

Pour les non-initiés, ‘Indy Split’ est une lecture incontournable, pour le fan inconditionnel, c’est aussi essentiel, même si je m’attends à ce qu’il vous laisse avec autant de questions que de réponses.

Note des fans de course

Indy Split : la bataille de l’argent qui a presque détruit Indy Racing

Auteur : John Oreovicz

Editeur : Octane Press

Publié: 2021

Pages : 432

Prix ​​: 35,00 $

ISBN : 9781642340563

