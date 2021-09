La « bataille de Mineirao » décide du premier finaliste des Libertadores

28/09/2021 à 08:00 CEST

L’At. Mineiro et Palmeiras ont décidé de jouer la passe pour la finale des Libertadores avec une seule carte et sans marge d’erreur (ce soir à 02h30 CEST) après le match simulé, il y a une semaine à l’Allianz Parque, qui s’est soldé par un très décevant 0-0.

Et le Galo, qui est par ses propres mérites l’équipe de l’année dans le football brésilien, se sent fort, presque imprenable maintenant qu’il doit affronter le match en tant qu’hôte. En ce 2021, en tant que local, il n’a demandé qu’un seul match des 25 disputés. C’est plus, Everson ils n’ont pas marqué de but pour Mineirao lors des huit derniers matchs toutes compétitions confondues. En effet, l’équipe de Cuca ils ont gardé une cage inviolée lors des cinq derniers matchs. C’est une accumulation de statistiques qu’ils imposent à n’importe qui.

Ce week-end dernier, à égalité lors de leur visite à Sao Paulo (0-0), At. Mineiro a augmenté sa séquence d’invincibilité en championnat à une séquence de 14 matchs. Un record au Brésil. Il est le leader du Brasileirao avec huit points d’avance, justement sur Palmeiras, qui vient de perdre le derby face aux Corinthians qu’il dirige. Sylvinho (1-2). Il est demi-finaliste de la Copa do Brasil et a aujourd’hui la possibilité de revenir en finale continentale huit ans plus tard. Tout est en votre faveur.

SANS DIEGO COSTA

Pas la perte la plus probable de Diego Costa, qui a subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche au match aller, enlève un iota de faveur au Galo, qui a un excellent modèle pour les paramètres sud-américains. Avec confiance et se sentant supérieur, l’At. Mineiro sait qu’aujourd’hui il peut faire un pas décisif vers le triplé de rêve. De plus, il aura le soutien de son fanatique véreux dans les tribunes.

Palmeiras, en revanche, fait face au crash absolument sous pression, car la seule option de titre se joue dans le reste de la saison. En bon disciple de Mourinho qu’est-ce que c’est, portugais Abel Ferreira il a choisi d’éliminer le match aller dans un non-match dans lequel son seul objectif était de sortir vivant et avec des options pour le retour, comme cela s’est finalement produit.

Le principal atout de Verdao est sa plus grande expérience en équipe dans ce type de situations extrêmes. Et, avec une saison très irrégulière en deçà des attentes, les joueurs de São Paulo n’ont d’autre choix que de tirer des gallons et leur statut de champion actuel du tournoi. Si vous entrez dans un débat strictement footballistique, sur un plan théorique, cet At. Mineiro est de loin supérieur avec des footballeurs comme Ponton (il a 21 buts et 11 passes décisives en 46 matchs cette saison) ou les argentins Nacho Fernández ou Matias Saracho.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES D’AT. MINEIRO – PALMEIRAS

À. MINEIRO : Everson ; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana; Matías Zaracho, Nacho Fernández; Vargas, Keno et Hulk.

PALMEIRAS : Weverton ; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez ; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphaël Veiga ; Dudu, Rony et Luiz Adriano.

Arbitre: Wilmar Roldan (Argentine)

Stade: Mineirao (Belo Horizonte)

Calendrier: A 02h30 CEST.