La bataille de pêche du Brexit alors que la propriété d’un petit rocher pourrait exacerber les tensions entre le Royaume-Uni et l’Irlande | Politique | Nouvelles

Les pêcheurs irlandais vont organiser une grande manifestation dans le centre-ville de Dublin pour souligner la menace pour les revenus du Brexit et des réductions des quotas de pêche de l’UE. La manifestation aura lieu mercredi et comprendra des bateaux de Dublin, Louth, Donegal, Wexford, Waterford, Kerry, Cork et d’autres comtés. Après le rassemblement, les représentants de la pêche remettront en main propre une lettre décrivant le sort de l’industrie au Taoiseach irlandais Micheál Martin.

Des groupes de pêcheurs irlandais ont averti que leurs moyens de subsistance étaient désormais en jeu en raison des réductions de quotas et de l’impact de l’accord sur le Brexit.

Un porte-parole a déclaré: “Nous voulons une renégociation de la politique commune de la pêche (UE) afin que l’Irlande reçoive une part équitable des quotas de pêche qui reflètent la contribution de nos zones de pêche à l’UE.

“L’accord Brexit/TCA entre l’UE et le Royaume-Uni était à la fois injuste et injuste et pénalisait l’industrie de la pêche irlandaise. Il doit y avoir un partage égal des charges dans tous les États membres de l’UE.

“En ce qui concerne l’application de la loi, nous soutenons que les points de pénalité pour les infractions en matière de pêche ne devraient être appliqués qu’aux titulaires de licence et aux capitaines après une condamnation par un tribunal.”

Les pêcheurs irlandais ont également exigé que l’accès traditionnel aux zones de pêche autour de Rockall soit immédiatement rétabli.

Le minuscule îlot pourrait en effet s’avérer être une autre bataille tortueuse du Brexit.

La frontière irlandaise est une zone importante, mais une autre est Rockall – un rocher avec une histoire colorée de revendications et de demandes reconventionnelles impliquant le Royaume-Uni.

Rockall est situé dans une partie reculée de l’Atlantique Nord et se trouve à environ 160 milles marins à l’ouest des îles écossaises de St. Kilda et à 230 milles marins au nord-ouest de Donegal.

Le rocher inhabité mesure 25 mètres de large et 17 mètres de haut et est en fait les vestiges d’un volcan éteint.

Il a été à l’origine d’un litige de propriété impliquant le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark et l’Islande.

JUST IN: Thornberry’s ricanement sur le drapeau de St George dévoilé avant l’Angleterre

Le différend n’a pas tant porté sur la propriété de la roche que sur le potentiel de réserves de pétrole et de gaz dans les fonds marins environnants et les zones de pêche lucratives.

La pêche à Rockall serait une industrie de plusieurs millions de livres avec une grande quantité d’aiglefin, de lotte et de calmar.

Selon un rapport d’IrishCentral l’année dernière, les autorités écossaises ont affirmé que Rockall était un territoire britannique et ont tenté d’empêcher les pêcheurs irlandais de franchir la limite internationale des 12 milles.

Le gouvernement irlandais, d’autre part, a soutenu que l’île n’était pas soumise à une frontière internationale car il s’agissait simplement d’un gros rocher inhabitable au milieu de l’océan.

Les revendications irlandaises sont étayées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Unclos) 1982.

La loi stipule que « les roches qui ne peuvent pas soutenir l’habitation humaine ou la vie économique par elles-mêmes n’ont pas de zone économique exclusive ou de plateau continental ».

Par conséquent, les bateaux irlandais pêchent dans la région depuis plus de 30 ans.

Le gouvernement écossais, à son tour, a affirmé qu’il n’avait jamais été légal pour les autres nations de pêcher à moins de 12 milles de l’îlot.

Le Royaume-Uni a revendiqué la propriété de Rockall pour la première fois en 1955, mais l’Irlande, l’Islande et le Danemark ont ​​longtemps contesté cette propriété.

Le vice-Premier ministre irlandais Simon Coveney a pris une position ferme sur la question en juin de l’année dernière et a déclaré que l’Irlande n’avait jamais reconnu les revendications britanniques sur l’île.

Il a déclaré: “Nous n’avons jamais reconnu la souveraineté du Royaume-Uni sur Rockall et, par conséquent, nous n’avons pas non plus reconnu de mer territoriale autour de celle-ci. Nous avons essayé de travailler de manière positive avec les autorités écossaises et de traiter les questions sensibles qui en découlent dans un esprit de la parenté et la collaboration.”

Le ministre écossais de la Pêche, Fergus Ewing, a déclaré à BBC Scotland à l’époque: “Il s’agit d’une question d’application de routine pour garantir que les activités illégales dans les eaux territoriales du Royaume-Uni, à savoir dans un rayon de 12 miles de l’îlot de Rockall, cessent.

“Nous sommes en contact avec le gouvernement irlandais depuis longtemps car nous préférerions que cette affaire soit résolue par des discussions et des négociations à l’amiable, et cela reste le cas.”

L’Écosse et l’Irlande étaient à nouveau à couteaux tirés sur la minuscule île inhabitable plus tôt cette année, alors que les pêcheurs irlandais ont défié les ordres de quitter les eaux environnantes.

L’impasse est survenue après que le gouvernement écossais a menacé de prendre des mesures contre les navires irlandais qui, selon les autorités, pêchaient illégalement autour de Rockall.

Un éditorial du Irish Times affirmait que ce « coup de sabre des autorités écossaises » était surprenant, car il allait à l’encontre du « désir exprimé » du Premier ministre Nicola Sturgeon de rester dans l’UE dans le respect des règles et quotas de pêche européens.