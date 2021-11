La bataille d’Epic avec Apple est en partie motivée par des objectifs de métaverse

La bataille d’Epic avec Apple, dans laquelle les deux parties ont revendiqué la victoire, est au moins en partie motivée par les ambitions métaverses du développeur, suggère un nouveau rapport aujourd’hui. Le terme a été inventé par Facebook, qui a même renommé l’entreprise pour refléter ses objectifs dans ce domaine.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré qu’il y avait une course pour être la première entreprise de métaverse à obtenir un milliard d’utilisateurs…

Bloomberg a rapporté les commentaires de Sweeney.

Pour Sweeney, la bataille juridique et rhétorique avec les géants de la téléphonie mobile Apple Inc. et Google d’Alphabet Inc. au sujet de leurs magasins d’applications et de leurs paiements verrouillés est au moins en partie motivée par ses aspirations pour le métaverse et la garantie de règles du jeu équitables pour les entreprises concurrentes pour le créer […]

« Au cours des prochaines décennies, le métaverse a le potentiel de devenir une partie de plusieurs milliards de dollars de l’économie mondiale », a déclaré le PDG lors d’une conférence à Séoul mardi. « Les trois prochaines années vont être critiques pour toutes les entreprises en herbe comme Epic, Roblox, Microsoft, Facebook », a-t-il déclaré dans une interview par la suite. « C’est une sorte de course pour atteindre un milliard d’utilisateurs, celui qui attire le milliard d’utilisateurs en premier serait le leader présumé de l’établissement des normes. »