Guillermo Carmona a déclaré à une station de radio argentine que le gouvernement avait « remis l’accent sur la revendication de souveraineté » sur les îles. La dernière intervention du secrétaire des Malvinas attise de nouvelles tensions sur la propriété du territoire britannique d’outre-mer.

Malvinas est le nom que les Argentins utilisent pour les îles Falkland.

S’exprimant sur FM del Pueblo, M. Carmona a déclaré que le Royaume-Uni « exclut de son programme de dialogue la question centrale de la politique argentine, qui est la souveraineté ».

Il a ajouté : « Le [Argentine] Le gouvernement et le secrétaire des Malvinas ont remis l’accent sur la revendication de souveraineté.

Il a ajouté que « la persistance dans la position de revendiquer la souveraineté » conformément aux constitutions argentines « créera les conditions » pour que le Royaume-Uni ouvre un nouveau dialogue avec la nation sud-américaine sur le statut des îles.

M. Carmona a en outre déclaré que l’Argentine « doit avoir un exercice effectif de souveraineté dans l’Atlantique Sud, dans l’utilisation des ressources naturelles ».

Le mois dernier, le gouvernement argentin a envoyé une nouvelle notification à une entreprise de construction britannique concernant des propositions de construction d’un nouveau port dans les îles Falkland.

Le gouvernement provincial de la Terre de Feu – la pointe de l’Amérique du Sud – a demandé à BAM Nuttall « de régulariser le projet qu’il entend développer » avec les autorités argentines.

Début août, Daniel Filmus, l’ancien secrétaire des Malouines auprès de M. Carmona, a qualifié le gouvernement des îles Malouines d’« illégitime ».

Il a déclaré que le projet verrait « l’exploitation illégale » des ressources naturelles « qui appartiennent à tous les citoyens argentins ».

Les dernières remarques de M. Carmona interviennent avec l’adoption d’une déclaration de soutien à la reprise des négociations entre la Grande-Bretagne et l’Argentine sur les îles Falkland par l’Assemblée des États américains (OEA).

Adoptée le 21 octobre lors de la 50e assemblée générale de l’organisation, la résolution soutient que le différend continue d’être une question permanente d’intérêt hémisphérique.

Il a également appelé à la poursuite du dialogue sur la propriété des îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud – un autre territoire britannique d’outre-mer dans l’Atlantique Sud.

Le ministre argentin des Affaires étrangères Felipe Solá a remercié « les pays de l’hémisphère pour leur solidarité continue » dans un communiqué.

Il a ajouté que « le rétablissement du plein exercice de la souveraineté » sur les îles et l’océan environnant « est un objectif permanent et non renonçable » pour l’Argentine.

Daniel Filmus, l’ancien secrétaire des Malvinas, a déclaré que le soutien était « un signe clair qu’il s’agit d’une cause régionale, pas seulement argentine ».

M. Carmona a déclaré que « le fait que la résolution ait été adoptée par consensus était très important ».

L’Argentine n’a jamais officiellement possédé les îles, qui étaient inhabitées avant d’être colonisées par les colonisateurs britanniques, français et espagnols.

Les Britanniques ont réaffirmé la domination des îles en 1832, à la suite des tentatives argentines d’installer une garnison sur les îles.

L’Argentine a contesté une revendication sur les îles Falkland depuis, tentant une invasion en 1982.

En mars 2013, les îles Falkland ont organisé un référendum sur son statut. 99,8 % des habitants interrogés ont voté en faveur du maintien du territoire britannique d’outre-mer.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega