La bataille des vaccins de la NBA, 20 ans de « PTI » et Billy Crudup

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Bryan Curtis et Derek Thompson de The Atlantic pour discuter de la journée des médias de la NBA et de l’hésitation à vacciner chez certains joueurs de la NBA. Ils discutent de la façon dont certains mandats locaux peuvent empêcher les joueurs non vaccinés de jouer, de la NBA et de la NBPA, de la couverture médiatique de la pandémie, et plus encore (3:20). Ensuite, Bill et Bryan Curtis discutent du 20e anniversaire à venir de Pardon the Interruption d’ESPN, de la façon dont PTI a révolutionné l’émission d’arguments et de l’importance de la chimie à l’antenne (36:05). Enfin, Bill discute avec l’acteur Billy Crudup de sa carrière, notamment de sa formation pour son interprétation du coureur de fond Steve Prefontaine dans Without Limits, de devenir une rock star pour Almost Famous, ainsi que de son personnage dans l’émission AppleTV+ The Morning Show (57 : 30).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Billy Crudup, Bryan Curtis et Derek Thompson

Producteur : Kyle Crichton

