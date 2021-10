La bataille du Brexit se profile alors que l’Irlandais Coveney met en garde contre la rupture des relations UE-Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Lord David Frost devrait avertir son homologue de l’UE que les termes actuels du protocole d’Irlande du Nord constituent une « ligne rouge » pour le Royaume-Uni. Le protocole a effectivement maintenu la province dans le marché unique, créant des contrôles sur les marchandises voyageant entre elle et le reste du Royaume-Uni.

Cette situation est inacceptable pour Downing Street, qui devrait suspendre unilatéralement des pans du protocole si Bruxelles refuse d’apporter des « modifications significatives » à l’accord actuel.

En plus de mettre le Royaume-Uni et l’UE à couteaux tirés, cela pourrait également voir le gouvernement se heurter à la Chambre des Lords et à la Cour suprême.

Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a fustigé les reportages sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré : « L’UE travaille sérieusement pour résoudre les problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du protocole.

« Alors UKG (gouvernement) crée une nouvelle barrière ‘ligne rouge’ au progrès, qu’ils savent que l’UE ne peut pas avancer…. sommes-nous surpris ?

« Real Q : UKG veut-il réellement une voie à suivre convenue ou une nouvelle rupture des relations ? »

Selon The Telegraph, Lord Frost, le ministre du Cabinet, dira à Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, que la suppression de la surveillance du protocole par la Cour européenne de justice (CEJ) est une « ligne rouge » pour la Grande-Bretagne.

Dans un discours mardi, il mettra en garde « personne ne doit douter de la gravité de la situation ».

On s’attend à ce qu’il ajoute : « La commission a été trop rapide pour écarter la gouvernance comme une question secondaire. La réalité est à l’opposé.

Lord Frost devrait également dévoiler « un nouveau texte juridique » reflétant les propositions du Royaume-Uni, qui insistera sur le fait qu’un nouveau protocole devrait faire partie du récent accord commercial Royaume-Uni-UE.

En réponse au message Twitter de M. Coveney, Lord Frost a défendu les demandes du Royaume-Uni d’un protocole révisé d’Irlande du Nord.

Il a déclaré: «Je préfère ne pas faire de négociations par Twitter, mais depuis que Simon Coveney a entamé le processus, la question de la gouvernance et de la CJUE n’est pas nouvelle.

« Nous avons exposé nos préoccupations il y a trois mois dans notre document de commandement du 21 juillet.

« Le problème est que trop peu de gens semblent avoir écouté. Nous attendons les propositions de Maroš Šefčovič.

« Nous les regarderons sérieusement et positivement quoi qu’ils disent. Nous en discuterons sérieusement et intensément.

« Mais il doit y avoir un changement significatif à la situation actuelle pour qu’il y ait un résultat positif. »

M. Šefčovič présentera la réponse de l’UE aux demandes du Royaume-Uni, avec des rapports samedi que les propositions du bloc seraient « substantielles et de grande envergure ».

Cependant, les concessions autorisant les « produits d’identité nationale » tels que les saucisses à entrer en Irlande du Nord ont été rejetées par des sources britanniques comme ne s’attaquant qu’à une « infime » partie du problème.

Dans le cas où l’UE refuserait des « changements importants » à la fois pour supprimer les barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et pour éliminer le rôle de la CJCE,

Le numéro 10 prévoit de déclencher l’article 16 du protocole afin de suspendre unilatéralement des parties de l’accord.

Cela survient alors que Sir Jeffrey Donaldson, chef du DUP, a affirmé que Boris Johnson était d’accord avec son point de vue selon lequel le Royaume-Uni devrait déclencher l’article 16 « si l’UE n’intensifie pas et ne rétablit pas la place de l’Irlande du Nord au sein du marché intérieur britannique ».

Il a écrit dans The Telegraph : « Si l’UE ne s’intensifie pas et ne restaure pas la place de l’Irlande du Nord au sein du marché intérieur britannique, alors le Royaume-Uni doit prendre des mesures unilatérales pour y parvenir.

« C’était aussi la position reprise par le Premier ministre lorsque je l’ai rencontré lundi dernier. »

Il a également ajouté : « Il existe des solutions pratiques qui facilitent la libre circulation des marchandises au Royaume-Uni tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’UE.

« La situation actuelle est encore loin d’un résultat positif, mais des progrès ont été réalisés au cours des 100 derniers jours. »