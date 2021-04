La bataille du COVID-19 en Inde: pourquoi y a-t-il un tollé pour Remdesivir et des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins contre le virus

Parlez aux patients traités pour COVID et en fait, un collègue de cet écrivain est actuellement dans un hôpital de Delhi aux prises avec le COVID et a désespérément besoin de Remdesivir.

Un mépris total des mesures de sécurité liées à la pandémie atteint des proportions dangereuses en Inde et semble presque symptomatique d’une nouvelle attitude de diable-peut-se soucier où même une charge virale record ne pousse pas les gens à changer leur comportement. Imaginez les nouvelles variantes de virus débarquant dans le pays, de nouvelles mutations émergeant localement et comparez-les aux images de grands rassemblements pour des événements religieux, des élections, des matchs de cricket et des fonctions sociales et il est évident que l’Inde voit des cas record de COVID-19 chacun journée. Mais avec de nouveaux cas maintenant à plus de 2 lakh par jour pendant trois jours consécutifs, les préoccupations concernant ce qui est en magasin demain deviennent difficiles à ignorer.

À une extrémité, il y a des inquiétudes autour des injections – la disponibilité des doses de vaccin, les types de nouveaux vaccins, leur sécurité et leur capacité à faire face aux nouvelles variantes. À l’autre extrémité, il y a des inquiétudes concernant l’infection et la manière dont elle se déroule – la nature changeante du virus, sa résistance probable aux vaccins et la transmissibilité par rapport à la virulence des souches virales.

Essayons d’obtenir des réponses à certaines des questions importantes:

Dans quelle mesure les vaccins sont-ils sûrs et efficaces?

Dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter des variantes du virus et de la capacité des vaccins à y faire face? Sur la base d’études menées à l’étranger, le Dr Gagandeep Kang, le plus grand scientifique indien des vaccins et professeur au Christian Medical College de Vellore, a déclaré à Financial Express Online: «De toutes les souches que nous voyons, nous n’avons pas besoin de trop nous inquiéter.» Parmi toutes les variantes, il y a plus de préoccupations concernant la variante sud-africaine – que les experts en vaccins appellent B.1.351. On le trouve également en Inde, tout comme les autres variantes – B.1.1.7 (la variante britannique) et P.1 (la souche brésilienne) en dehors des doubles mutations observées en Inde et dans d’autres pays. «Je ne pense pas que nous sachions avec certitude que tous les vaccins ne fonctionnent pas même contre la variante sud-africaine – qui est considérée comme la pire des variantes du lot en termes de fuite immunitaire. Cependant, ce type d’études doit également être réalisé en Inde », déclare le Dr Kang.

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé et ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), déclare: «Tous les vaccins actuellement approuvés en Inde et ceux qui ont reçu une liste d’utilisation d’urgence par l’OMS et d’autres autorités réglementaires strictes et qui finiront par arriver en Inde sont toutes très efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort. » Elle pense que «la plupart travailleront probablement contre les variantes remarquées en Inde également (B.1.1.7, B.1.351, P.1 à part les doubles mutations) bien que d’autres études soient nécessaires sur l’efficacité du vaccin contre les différentes variantes.»

En accord avec le point de vue sur le fonctionnement des vaccins, Rakesh Kumar Mishra, directeur du Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB), une organisation de recherche indienne de premier plan basée à Hyderabad et spécialisée dans les domaines frontaliers de la biologie moderne, déclare: «parce que nous ne trouvons pas de taux de réinfection anormalement élevé, cela signifie que les personnes infectées ont développé une immunité et sont capables de résister à l’infection. Par conséquent, il voit des raisons de croire que les vaccins fonctionnent également et que, par conséquent, «ceux qui se font vacciner bénéficieront également de la protection».

Le CCMB (et peut-être quelques autres institutions scientifiques), dit-il, mène actuellement le test de neutralisation in vitro pour comprendre la réponse des vaccins aux doubles mutations et il estime que dans 10 jours à 15 jours, une image plus claire devrait émerger sur l’efficacité des vaccins sur les doubles mutations.

Quels détails manquent encore?

Mais alors, alors que nous devons faire des études en Inde, les préoccupations qui doivent être dissipées concernent les vaccins qui sont approuvés. Dans le vaccin Spoutnik, personne ne sait à ce jour laquelle des deux présentations – celle congelée ou lyophilisée – a été approuvée par le régulateur indien des médicaments. Par exemple, KV Balasubramaniam, consultant indépendant et ancien directeur général d’Indian Immunologicals Ltd, explique: «le congelé doit être stocké à moins 20 degrés centigrades et donc susceptible de poser un défi logistique alors que le lyophilisé (pour lyophilisé ), on peut être stocké comme beaucoup d’autres vaccins entre 2 et 8 degrés centigrades, il pourrait y avoir des défis d’une fenêtre apparemment courte disponible pour administrer le vaccin après l’ouverture du flacon.

Ensuite, sur l’autre vaccin important en Inde – Covaxin fabriqué par Bharat Biotech et maintenant aussi par le gouvernement du Maharashtra, entreprise Haffkine Biopharmaceutical Corporation grâce au transfert de technologie de Bharat Biotech. Les experts en vaccins soulignent que les données finales de l’étude d’efficacité doivent encore être partagées et qu’ils fondent tous, même aujourd’hui, tous leurs points de vue uniquement sur les résultats de l’étude intermédiaire partagés jusqu’à présent. Beaucoup espèrent qu’il sera annoncé bientôt.

Quel est le plan de vaccination?

Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas et du fait que les vaccins sont la seule défense disponible, la principale préoccupation est donc le besoin de clarifier la stratégie de vaccination proposée par le gouvernement: par exemple, la question clé que tout le monde veut savoir est de savoir combien de personnes le font. le gouvernement veut réellement vacciner et sur cette base, il évalue les doses de vaccins nécessaires et la mesure dans laquelle les plans d’achat pour ces vaccins sont en place et l’allocation des ressources effectuée.

Comment vérifier la transmission?

L’idée est de comprendre quel est le segment cible de la population que le gouvernement cherche. Si le but est de vérifier la transmission, alors 45 ans et plus n’est pas la population cible car la transmission se fait davantage par des personnes plus jeunes. Cependant, si l’objectif est la prévention des maladies graves et de la mort, alors l’argument des 45 ans et plus peut tenir.

Alors que, idéalement, toute personne de plus de 18 ans – au moins en se basant sur les vaccins disponibles et l’applicabilité en fonction de l’âge actuellement – devrait avoir droit à un vaccin et, par la suite, même atteindre les enfants, car à mesure que la maladie s’installe, disent les experts, les enfants pourraient involontairement devenir les principaux modes de transmission.

Pourquoi le tollé pour Remdesivir est-il défectueux?

Parlez aux patients traités pour COVID et en fait, un collègue de cet écrivain est actuellement dans un hôpital de Delhi aux prises avec le COVID et a désespérément besoin de Remdesivir. Ailleurs à Chennai, il y a un patient qui a une longue liste de prescription d’un médecin et cela comprend des antibiotiques, des médicaments contre l’asthme, du paracétamol et même un scanner. Quelle quantité de tous ces médicaments est justifiée, nous avons demandé au Dr Swaminathan et voici ce qu’elle dit: «L’utilisation inutile d’antibiotiques ou d’antiviraux (y compris Remdesivir) n’est pas justifiée dans tous les cas de COVID-19.» Elle dit: «Nous avons beaucoup appris sur la prise en charge clinique du COVID-19 et il est important que tous les médecins et hôpitaux suivent des directives de soins cliniques fondées sur des données probantes et s’en tiennent aux protocoles standard.» L’OMS, dit-elle, «a des lignes directrices sur le traitement du COVID-19 qui sont régulièrement mises à jour sur la base de nouvelles preuves.» Même si elle estime également que «des recherches supplémentaires sont nécessaires en Inde et dans le monde sur le traitement ambulatoire des patients avec des médicaments tels que les corticostéroïdes inhalés et l’oxyde nitrique, qui ont tous deux montré des résultats prometteurs et doivent être validés.»

La solution, selon le Dr Gagandeep Kang, est d’avoir en place un protocole approprié normalisé que les systèmes privés et publics suivent et fournissent des soins fondés sur des preuves et non un ensemble aléatoire de traitements qui sont décidés avec, dans certains cas, juste avec un oeil sur les bénéfices. Le CMC Vellore, par exemple, souligne-t-elle, a mis en place un protocole pour les patients COVID développé par une équipe qui examine les preuves.

