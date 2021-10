La bataille du domaine DMX s’intensifie alors que le 15e enfant présumé se présente

Il y a une bataille royale complète sur DMX‘s, parce qu’une autre femme se serait manifestée en prétendant qu’elle était l’un des enfants de X et qu’elle voulait entrer dans le domaine.

Raven Barmer-Simmons a contacté certains des enfants du défunt rappeur, affirmant qu’elle était parmi eux… ceci selon Page Six, qui a rompu l’histoire.

Si elle fait effectivement partie des enfants de DMX, elle pourrait être n°15. Une bataille s’annonce pour savoir qui obtient quoi alors que les actifs sont divisés.

Un juge a nommé 3 des fils de X, Xavier, Tacoma et Sean en tant qu’administrateurs temporaires, mais cela ne convient clairement pas à tout le monde.

la fiancée de X, Désirée Lindstrom, a tenté de faire reconnaître qu’elle était sa conjointe de fait, mais le juge a rejeté sa demande. Elle veut devenir administratrice de sa succession, mais cela semble maintenant être une ascension difficile.

Il y aura presque certainement des tests ADN pour déterminer qui a droit à la succession estimée à 1 million de dollars. N’oubliez pas, cependant, qu’il y a aussi des revenus futurs de sa musique qui peuvent reconstituer le domaine.

Il y aura aussi beaucoup de discussions sur la destination de tout l’argent. X a vendu plus de 70 millions d’albums et a non seulement eu une carrière dans la musique mais aussi dans le cinéma… donc à première vue, les actifs restants semblent détraqués.

25/04/21 Avec l’aimable autorisation de BET

DMX mort d’une OD qui a déclenché une crise cardiaque en avril. Il avait 50 ans.