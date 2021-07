La bataille en cours des services postaux est problématique pour le stock de WKHS

Dès le début, de nombreux commerçants du marché avaient de grands espoirs pour le fabricant de camionnettes de livraison électriques Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). Même à ce jour, il existe de nombreux taureaux boursiers WKHS – mais leur patience et leur confiance peuvent s’épuiser.

Source : Photo de WorkHorse.com

Ne vous méprenez pas, sur le long terme, les actionnaires se sont plutôt bien comportés. Pourtant, comme nous le verrons, le premier semestre 2021 laissait beaucoup à désirer.

Pourtant, l’histoire de la croissance de Workhorse n’est certainement pas encore terminée. Il y a de l’espoir à l’horizon – si l’entreprise peut laisser tomber les griefs du passé, bien sûr.

Si l’entêtement est un péché sur les marchés, alors Workhorse pourrait être jugé coupable de tous les chefs d’accusation. C’est un problème persistant qui pourrait continuer à peser sur l’entreprise et sur le cours de l’action.

Un regard plus attentif sur le stock de WKHS

Il est indéniable que les investisseurs patients ont obtenu des rendements substantiels des actions WKHS.

En mars 2020, le prix des actions était d’environ 2 $ pièce. Nous savons maintenant, avec le recul, que c’était une sacrée aubaine.

Avance rapide jusqu’en 2021, et le cours de l’action est radicalement différent. WKHS a commencé l’année à près de 21 $, pour atteindre un sommet époustouflant sur 52 semaines à 42,96 $ début février.

Je l’ai déjà dit, et je le répète : les chasseurs de prix sont souvent punis. Ainsi, les gens qui ont acheté des actions Workhorse près du niveau de 40 $ ne s’en sont pas bien tirés s’ils les ont conservés au cours des mois suivants.

Au 8 juillet, l’action WKHS se négociait entre 12 $ et 13 $. Et voici un problème : le bénéfice par action de Workhorse sur 12 mois est de -65 cents.

Ce n’est pas horrible, mais les parties prenantes voudront certainement voir ce nombre devenir positif, et de préférence cette année.

Lorsque l’achat de la rumeur tourne mal

Au cas où vous n’auriez pas reçu le mémo, Workhorse souhaite vraiment avoir le United States Postal Service (USPS) comme client.

Début 2021, l’optimisme était au rendez-vous chez les investisseurs de l’entreprise. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Workhorse était sur le point de remporter un contrat avec l’USPS.

Il y a un vieil adage sur les marchés financiers : achetez la rumeur, vendez la nouvelle.

En d’autres termes, ce n’est pas nécessairement une stratégie formidable pour charger un stock pendant une phase de battage médiatique alimentée par des rumeurs, car cela conduit souvent à la déception lorsque la réalité s’installe.

Il s’est avéré que le contrat convoité de l’USPS a fini par rivaliser Oshkosh (NYSE :OSK) fin février.

Avec cela, il semble que certains commerçants aient abandonné tout espoir pour Workhorse. Je ne suggère pas une perspective pessimiste, mais il y a un problème que je voudrais souligner.

Il n’y a pas si longtemps, Workhorse a déposé une plainte officielle auprès de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis contre l’USPS.

Laisse tomber, déjà

C’était après que Workhorse avait précédemment demandé des informations supplémentaires à l’USPS, ainsi que rencontré des représentants de l’USPS pour “discuter de l’attribution et des détails supplémentaires du processus de sélection de l’USPS”.

Initialement, et très brièvement, les investisseurs ont fait monter le cours de l’action WKHS après avoir reçu la nouvelle de la plainte officielle de Workhorse contre l’USPS.

Ensuite, le cours de l’action est redescendu. Ce n’est peut-être pas un bon coup d’oeil, se battre contre le bureau de poste dans ce qui est clairement une cause perdue.

Le point ici est que Workhorse doit choisir ses batailles avec plus de soin. Faire traîner la guerre des contrats USPS n’est pas une stratégie productive.

Au lieu de cela, l’entreprise devrait se concentrer sur d’autres clients potentiels et sur la satisfaction des clients actuels.

Pour le premier trimestre de 2021, Workhorse a produit un total de 38 véhicules de la série C depuis le début de l’année.

C’est dérisoire, et Workhorse doit faire mieux. Cela nécessiterait cependant un changement de cap : la bonne voie est en avant, pas en arrière.

La ligne de fond

Les fans de Workhorse n’aimeront probablement pas ce que j’ai écrit, mais j’essaie en fait d’aider l’entreprise.

Quand j’ai perdu de l’argent sur un investissement, j’en tire des leçons et je passe à autre chose. L’acceptation de la perte est extrêmement importante et bénéfique pour toutes les parties concernées.

J’espère sincèrement que Workhorse abandonnera sa plainte contre l’USPS et recentrera ses efforts.

Les actionnaires de l’entreprise devraient également espérer ce résultat – vraiment, ils devraient l’exiger.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.