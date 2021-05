La bataille entre Chelsea et Leicester Champions League est plus grande que la finale de la FA Cup, cela pourrait coûter aux clubs financièrement et sur le marché des transferts, alors que Liverpool se prépare à bondir

À Stamford Bridge mardi soir, Chelsea et Leicester City vont à nouveau se battre et cette fois, le prix vaut beaucoup plus.

La victoire des Foxes les verrait à nouveau sceller une place en Ligue des champions, tandis qu’une victoire pour Chelsea se mettrait en pole position pour la troisième place.

Chelsea et Leicester se battent à nouveau, trois jours après la finale de la FA Cup

Les fans de Liverpool regarderont également avec impatience. Le vainqueur scandaleux d’Alisson de dernière minute contre West Brom les voit prêts à bondir quel que soit le résultat.

Après une année lugubre de blessures, de sorties de coupe et de refus de poignée de main, les hommes de Jurgen Klopp pourraient encore terminer dans le top quatre et se qualifier à nouveau en Ligue des champions.

Il convient également de noter que Tottenham et West Ham attendent également tranquillement, sachant qu’ils ont besoin d’un miracle, mais comprenant que tout peut arriver, surtout cette saison.

La grève infernale de Youri Tielemans en finale de la FA Cup a suffi à Leicester pour réclamer l’argenterie pour la première fois de son histoire, mais il n’y avait pas grand-chose entre les deux équipes.

L’attaquant de Tielemans était un digne vainqueur du match à Wembley

À quoi ressemble le tableau de la Premier League en ce moment

Un match nul mardi soir laisserait les deux équipes se diriger vers les derniers matchs nerveux.

Chelsea affrontera Aston Villa dimanche, tandis que Leicester doit se battre avec Tottenham qui tente à tout le moins de se faire une place dans le top six.

Chilwell pensait avoir égalisé pour Chelsea samedi mais les Bleus doivent maintenant se recentrer et sécuriser le football de la Ligue des champions

Liverpool, quant à lui, a Burnley mercredi – un match que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT – et Crystal Palace dimanche, un ensemble alléchant de rencontres alors qu’ils tentent de faire passer l’un des duo au poste.

Ce jeu, cependant, pourrait signifier plus que la différence entre la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Le fait de ne pas participer à la première compétition de clubs d’Europe aura un coût financier.

Alisson était le héros improbable de Liverpool dimanche et a gardé ses quatre meilleurs espoirs en vie

Gagner la Ligue des champions en 2019 a permis à Liverpool de gagner 95,75 millions de livres sterling, bien que chaque club reçoive des montants différents pour sa participation.

Atteindre la phase de groupes donne à un club un minimum de 12,94 millions de livres sterling, tandis que chaque victoire leur rapporte 2,3 millions de livres sterling et un match nul voit les équipes empocher 780000 £.

Un supplément de 8,19 millions de livres sterling entre dans les coffres si vous atteignez également les 16 derniers, et plus vous avancez.

Les équipes reçoivent également de l’argent en fonction de leur succès précédent dans le tournoi, les équipes étant classées en fonction des points de coefficient du club, puis une autre somme est également distribuée en fonction des performances de la ligue et de la façon dont elles se débrouillent dans la compétition.

Il est concevable que les trois équipes rateraient au moins entre 35 et 50 millions de livres sterling si nous sommes généreux et supposons qu’ils pourraient bien atteindre les quarts de finale.

La victoire de Liverpool en Ligue des champions 2019 les a rapportés

En plus de l’argent, toute absence de la concurrence, en particulier pour Liverpool et Chelsea, diminue leur pouvoir sur le marché des transferts.

Les stars peuvent souhaiter quitter le club pour rester en Ligue des champions.

Sadio Mane et Mohamed Salah ont affiché des moments de déception ces dernières semaines et Liverpool pourrait même perdre l’une de leurs superstars s’ils ne parviennent pas à usurper l’une de Chelsea ou Leicester.

Le Real Madrid et Barcelone ont déjà été liés au duo.

Pendant ce temps, il sera plus difficile d’acquérir des superstars comme Erling Haaland et Jadon Sancho.

Alors qu’avant qu’il n’apparaisse, le Borussia Dortmund était sur le point de rater la compétition la saison prochaine, le club s’est qualifié et est mieux placé pour conserver ses étoiles au lieu d’échanger le Westfalenstadion contre Anfield ou Stamford Bridge.

Donc, Leicester a peut-être remporté la FA Cup, un moment glorieux dans l’histoire du club, mais Chelsea et eux ont bien plus à jouer pour la prochaine.

Et Liverpool n’est pas prêt non plus à abandonner si facilement.

Dortmund sera probablement en mesure de garder Haaland pendant au moins une autre saison maintenant que la qualification pour la Ligue des champions est assurée