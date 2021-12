La bataille Ferrari/McLaren P3 a aidé les deux équipes

Lando Norris pense que McLaren et Ferrari sont mieux préparés pour les futures batailles pour le titre après leur rebut en 2021.

Avec Red Bull et Mercedes établis au sommet de l’ordre hiérarchique de la Formule 1, McLaren et Ferrari ont chacun pour mission de revenir à cette conversation pour les victoires et les titres.

Leurs chemins se sont croisés en 2021 alors que les deux équipes se sont affrontées pour remporter la 3e place du championnat des constructeurs, avec Ferrari en tête.

Mais plutôt que d’être déçu après être sorti du côté des perdants, Norris pense que son équipe McLaren peut prendre beaucoup de la lutte avec Ferrari dans les saisons à venir, lorsque les deux équipes espèrent que d’autres batailles auront lieu au sommet du classement.

Et Norris pense qu’il en va de même pour Ferrari.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré : « Je dirais que ce combat a un peu aidé à cet égard.

« Avoir juste cette mentalité – ils nous gardent sur nos gardes, ils nous font pousser, essayant toujours de trouver un peu plus dans les temps au tour.

« Parfois, il est facile de se sentir complaisant et de ne pas y penser, surtout si vous êtes troisième seul sans personne devant ou derrière vous.

« Il y a tellement de façons de tomber dans le piège, alors je pense que ça nous a fait du bien. Idem pour eux, qui n’ont pas eu une année facile. Je pense que nous en avons tous les deux bénéficié.

De nouvelles réglementations sont en route pour la campagne 2022, que Ferrari et McLaren espèrent être leur ticket pour le milieu de terrain.

Ferrari en particulier espère être à nouveau prétendant au titre dès 2022.

L’ambition de Norris est que McLaren puisse au moins être en lice pour des victoires plus souvent la saison prochaine, après avoir été impressionné par la façon dont son équipe s’était rapprochée de Mercedes et Red Bull en 2021.

Norris a terminé quatre fois sur le podium en 2021, et a décroché la pole position en Russie où il a mené la course jusqu’aux phases finales, date à laquelle il a été rattrapé par une forte averse.

McLaren a remporté la victoire lors du Grand Prix d’Italie où Norris a franchi la ligne P2 derrière son coéquipier Daniel Ricciardo.

« Je dirais que ça a été une saison difficile, mais je pense aussi que c’est beaucoup mieux que l’an dernier », a déclaré Norris.

« Nous sommes plus proches de ceux qui se battent au sommet et l’écart avec les autres est beaucoup plus large, en dehors de Ferrari.

« Ce fut une très bonne saison, non seulement en termes de résultats et de points, mais aussi en termes de façon dont nous avons travaillé ensemble en équipe et comment nous avons maximisé les choses.

« Je pense que nous sommes en meilleure forme pour l’année prochaine où nous les combattrons plus souvent. On espère aussi pouvoir le faire contre ceux qui sont devant, au moins un peu plus souvent. »