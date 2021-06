La bataille finale de “Endgame” de Marvel a eu cette scène incroyable, mais une fuite dit qu’elle a été coupée – .

Cela fait plus de deux ans que Avengers: Fin de partie est sorti en salles, mais nous commençons seulement maintenant à voir ses effets sur l’univers cinématographique Marvel. Spider-Man: Far From Home était à peine suffisant pour décrire l’état du monde après que les Avengers ont rétabli l’ordre dans l’univers. L’année dernière a été la première année à ne présenter aucun nouveau contenu MCU. Tous les films ont été reportés en raison de la pandémie et les nouvelles séries télévisées Disney + n’ont commencé à être déployées que cette année. Marvel a de nouveau commencé à publier du nouveau contenu MCU, et nous avons commencé à explorer sérieusement les conséquences de Fin du jeu avec WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, des émissions qui ont lieu après la bataille finale avec Thanos. La série récemment lancée Loki se produit également après le Time Heist in Endgame, bien qu’elle explore un côté différent et invisible du MCU.

Ces histoires fourniront plus de contexte sur ce qui s’est passé dans Fin du jeu et incluront les développements que Marvel n’a pas pu ajouter à son dernier film Avengers. Par exemple, l’une de ces histoires concerne l’évolution de Bucky pour devenir un véritable vengeur, quelque chose que nous avons vu se produire dans The Falcon and the Winter Soldier. Mais Marvel avait prévu de faire allusion à ce développement de personnage lors de la scène de bataille finale épique dans Fin du jeu, où Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) auraient partagé un grand moment. Malheureusement, la scène a finalement été coupée.

Nous avons beaucoup parlé de la façon dont Falcon est une histoire MCU à ne pas manquer, car elle nous montre à quel point il était difficile pour Sam Wilson (Anthony Mackie) d’accepter le rôle de Captain America. Cependant, c’est loin d’être la conclusion évidente, et c’est le genre de détail que Endgame n’a jamais capturé. Vous devez voir Sam devenir Captain America dans l’émission télévisée avant de le voir s’habiller en armure Cap dans un futur film MCU.

Mais Falcon ne concerne pas seulement l’arc de Sam. Bucky voit également beaucoup de développement de personnage, et nous le voyons enfin mettre ses jours de soldat d’hiver derrière lui pour de bon. Voici ce que j’ai écrit après la finale de Falcon :

En plus de l’arc de Sam, l’émission télévisée nous propose l’évolution de Bucky (Sebastian Stan) en un véritable Avenger. C’est quelque chose dont nous n’étions pas vraiment au courant avant maintenant. Bucky était en fuite après la guerre civile, et alors qu’il est venu aider les Avengers à sauver la situation dans Infinity War, il a été ébloui pendant cinq ans. Il a joué son rôle dans cette bataille finale contre Thanos dans Fin du jeu, mais le public n’a été témoin de ses talents de combattant que dans le film.

Cela nous amène à une fuite massive d’un Redditor qui prétend avoir accès aux données du MCU depuis des années. La personne a déclaré avoir publié “le récapitulatif le plus complet et le plus précis de Fin du jeu” avant la sortie du film, car elle est dans une situation “d’entendre ou de voir des choses qui traversent” son bureau.

Selon le leaker, le combat final de Endgame était beaucoup plus long et a dû être raccourci, à la fois pour des raisons de temps et de rythme. Il dit que la bataille était censée offrir “des mouvements de service de fans supplémentaires et des moments de fermeture du personnage”. C’est là qu’il mentionne la scène Tony-Bucky ci-dessous, qui aurait été tellement géniale à voir :

Par exemple, Tony a été submergé par des cavaliers à un moment donné, au point de presque mourir, mais il est sauvé par Bucky. Tony fait un signe d’approbation silencieux et retourne au combat (c’est la première fois qu’ils se seraient vus depuis la guerre civile).

J’ai tenu à me citer plus tôt pour vous rappeler que les scènes de Bucky’s Endgame étaient limitées pour son arc. Nous savions que c’était un bon gars et nous le considérions comme un vengeur. Mais rappelons-nous qu’après la guerre civile, il a dû se cacher. Il n’est revenu au bercail que Guerre d’infini pour se battre aux côtés des héros des films précédents, où il a prouvé qu’il était une personne différente. Mais il n’a jamais oint de vengeur. Il n’y avait pas d’Avengers à cette époque, après grand. Et il n’a jamais eu la chance d’interagir avec Tony.

Le public savait déjà que Tony avait accepté ce qui était arrivé à ses parents à ce stade du film. Il avait tout mis dans le passé en rafistolant les choses avec Steve Rogers (Chris Evans) plus tôt dans le film. Mais ce signe d’approbation silencieux aurait fait des merveilles à la fois pour les histoires de Tony et de Bucky, et cela aurait été une scène déchirante. Cela aurait été le moment où Bucky est devenu un vengeur.

Comme toujours avec les fuites, il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela, mais la fuite complète mérite vraiment une lecture complète. Découvrez-le sur ce lien.

