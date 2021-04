La bataille juridique amère de 7 ans de Kesha avec le Dr Luke prend une autre tournure

La confrontation en salle d’audience qui dure depuis des années entre le Dr Luke et Kesha a pris une autre tournure avant la date prévue de son procès à l’automne, car la chanteuse et compositrice de «Tik Tok» a officiellement invoqué les extensions de la loi anti-SLAPP récemment adoptées par New York pour sa défense.

Cette dernière tournure dans la bataille juridique amère a été révélée dans un dossier – obtenu par DMN – de Kesha et de son avocat. Pour récapituler rapidement l’affaire aux multiples facettes, Kesha a déposé en 2014 une action en justice contre le Dr Luke (nom complet Lukasz Sebastian Gottwald), alléguant qu’il l’avait agressée sexuellement et mal géré sa carrière.

Le Dr Luke a rapidement nié les allégations et, dans un contre-procès fermement formulé, a soutenu que Kesha avait fabriqué les allégations dans le but de résilier son contrat avec lui.

Le juge président en février 2016 a rejeté la demande d’injonction préliminaire de Kesha, avant de rejeter ses allégations d’abus sexuels en avril de la même année. De manière significative, Kesha avait juré sous serment en 2011, dans le cadre d’une affaire distincte impliquant son ancienne équipe de direction, que le Dr Luke ne l’avait ni droguée ni agressée sexuellement.

Et en ce qui concerne l’affaire de diffamation du Dr Luke contre l’artiste de 34 ans, un juge de New York a statué en février dernier que Kesha avait en fait diffamé Gottwald lorsqu’elle a envoyé à Lady Gaga un texte affirmant qu’il avait violé Katy Perry. L’avocat de Kesha a par la suite fait allusion à l’allégation sur les réseaux sociaux, et l’équipe de Katy Perry a finalement précisé que l’affirmation était fausse.

De plus, Kesha a été condamné à payer au Dr Luke 373 671,88 $ pour avoir prétendument retardé le paiement des redevances qui lui étaient dues et enfreint autrement les termes de leur contrat. Plus important encore, étant donné que les allégations pour diffamation sont beaucoup plus faciles à prouver contre des personnalités publiques que des citoyens privés, le juge président a également déterminé que le Dr Luke ne serait pas considéré comme une personnalité publique lorsque l’affaire serait jugée.

Maintenant, comme mentionné initialement, Kesha a invoqué les expansions de la loi anti-SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation du public) de New York – mises en œuvre en novembre 2020 – pour sa défense.

L’article 76-A de cette loi précise que dans toute action impliquant «l’intérêt public» – c’est-à-dire des sujets autres que «une affaire purement privée» – les plaignants ne peuvent recouvrer des dommages-intérêts que s’ils démontrent «par des preuves claires et convaincantes que toute communication qui donne lieu à la l’action a été faite avec connaissance de sa fausseté ou avec un mépris insouciant de savoir si elle était fausse.

Ainsi, faisant valoir que la loi s’applique rétroactivement dans la poursuite du Dr Luke, Kesha et ses avocats soutiennent que la productrice doit démontrer qu’elle a fait les déclarations en question avec «une réelle malveillance».

Et comme l’article 70-A de la même loi sur les droits civils indique que les défendeurs peuvent demander des dommages-intérêts à condition que l’action sous-jacente «ait été intentée ou poursuivie sans fondement substantiel en fait et en droit et ne pouvait pas être étayée par un argument substantiel», la Le texte indique que Kesha peut désormais «faire valoir une demande reconventionnelle contre le Dr Luke pour des dommages-intérêts compensatoires et punitifs».

L’article 70 note également que des dommages-intérêts peuvent être demandés en cas de contresuite si la plainte initiale a été déposée «dans le but de harceler, d’intimider, de punir ou d’empêcher de toute autre manière le libre exercice de la parole».

Au moment de la rédaction de cet article, le Dr Luke n’avait pas commenté publiquement le dernier dossier de Kesha. Il y a une semaine, Prescription Songs de 47 ans a annoncé qu’il donnerait aux auteurs-compositeurs la possibilité de recevoir des paiements de redevances en Bitcoin.