La bataille juridique de 15 ans pour la succession de James Brown s’installe enfin

La bataille juridique d’environ 15 ans sur la succession du pilier de l’âme James Brown a officiellement pris fin.

Les parties impliquées ont récemment annoncé qu’elles avaient réglé la confrontation de longue date dans la salle d’audience, qui a débuté environ un mois après le décès de James Brown fin décembre 2006. Brown, né à Barnwell, en Caroline du Sud, avait finalisé son testament (couvrant les bijoux, les véhicules et d’autres biens matériels, avec la propriété intellectuelle de la musique gérée indépendamment par une fiducie) en 2000.

Cependant, une controverse a éclaté après le décès soudain de l’homme de 73 ans, car Tomi Rae Hynie, la prétendue quatrième et dernière épouse de Brown, n’était pas incluse dans le testament. Hynie avait épousé Brown en 2001 (après la rédaction du testament, encore une fois), et les deux ont accueilli un enfant, James Joseph Brown Jr., la même année. (La fiducie mentionnée précédemment a également été achevée avant le mariage, et Hynie et son fils ont de nouveau été omis.)

La situation a pris une autre tournure lorsqu’il est apparu que Hynie était mariée à un natif du Pakistan nommé Javed Ahmed au moment de son union avec Brown. Ahmed, a déclaré Hynie, ne l’avait épousée en 1997 qu’à des fins de citoyenneté et était, à son insu, déjà marié à plusieurs femmes dans son pays d’origine. Elle a finalement annulé le mariage en 2004.

Bouleversé par le fait que sa partenaire n’a pas divulgué ce mariage, Brown a clairement exprimé en 2003 son intention de se séparer d’elle. Une confrontation physique a ouvert la voie à une annulation, qui a été compliquée par l’incertitude quant à savoir si Brown (qui a été nommé dans un procès axé sur les redevances de deux de ses filles en 2002, il convient de le noter) et Hynie étaient légalement mariés en premier lieu .

Mais Hynie a rapidement fait part de son désir de se réconcilier avec le musicien, et après avoir renoncé à “toute prétention à un mariage de fait”, les deux ont fini par vivre ensemble jusqu’à son décès. L’action en séparation étant suspendue, le tribunal ne s’est pas immédiatement prononcé sur le statut technique du mariage.

Neuf des enfants de Brown ont déposé une plainte en janvier 2007, cherchant à révoquer plusieurs exécuteurs testamentaires que Brown avait nommés pour superviser ses affaires. Pendant ce temps, Hynie, dans un procès en janvier 2007, a demandé au tribunal de l’identifier comme la veuve de Brown et de nommer un administrateur spécial.

Bien que les parties soient parvenues à un compromis en 2008 qui aurait divisé la succession entre Hynie et les enfants de Brown, la Cour suprême de Caroline du Sud a par la suite annulé l’accord proposé en raison de son mépris perçu pour les souhaits énoncés dans le testament de Brown. Des audiences judiciaires et des documents juridiques ont révélé que Brown a laissé relativement peu à ses descendants et a affecté une partie substantielle de sa succession à des causes caritatives.

Et pour résumer les décisions des 13 années suivantes, un tribunal a déterminé en 2015 qu’Hynie était en fait l’épouse (et, à son tour, la veuve) de l’artiste “It’s A Man’s Man’s Man’s World” – bien que la Cour suprême de Caroline du Sud ait trouvé dans Juin 2020 que Hynie, parce qu’elle n’a pas annulé le mariage avec Ahmed avant d’essayer d’épouser Brown, n’était pas l’épouse de ce dernier et n’avait aucun droit sur sa succession.

Gardant à l’esprit cette épreuve de force juridique marathon, les parties (et leur avocat soucieux de la promotion, bien sûr) ont choisi d’annoncer leur règlement ce mois-ci via une libération officielle.

Bien que ce communiqué ne révèle pas les détails du “règlement global” qui a conclu le différend compliqué, il révèle que l’accord est arrivé après “une médiation de deux mois”. La décision susmentionnée de la Cour suprême sur le statut de conjoint de Hynie semble l’empêcher de recevoir une aubaine dans le cadre de l’accord, mais elle et le fils de Brown, James, pourraient potentiellement être inclus dans la distribution de l’indemnisation.

Sur ce front, malgré la volonté claire de feu l’artiste, le 35e anniversaire des albums dont Gravity (avec « Living in America ») approche à grands pas.