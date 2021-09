La bataille juridique de Brad Pitt et Angelina Jolie deviendrait plus Messier alors qu’elle défendait la disqualification du juge

La bataille juridique de Brad Pitt et Angelina Jolie serait devenue plus compliquée, même après qu’elle ait défendu la disqualification du juge dans leur combat pour la garde. Maintenant, Us Weekly rapporte que Pitt et ses avocats ont déposé une plainte, au Luxembourg, sur la “vente potentiellement lucrative des actions de Château Miraval”. Château Miraval est le domaine et le vignoble français – qui appartiennent à une société appelée Quimicum – où Pitt et Jole se sont mariés en août 2014.

Us Weekly a acquis des documents judiciaires indiquant que la star de Once Upon a Time… In Hollywood conservait à l’origine 60 pour cent des actions de Quimicum, tandis que Jolie en avait 40 pour cent. À un moment donné, Pitt a transféré certaines de ses actions Quimicum à son ex-femme, ce qui en a fait des partenaires égaux dans l’entreprise. Le Château Miraval serait évalué à plus de 160 millions de dollars, selon les documents juridiques, et si la star de Ceux qui me souhaitent la mort vend ses actions, elle pourrait réaliser un profit aux dépens de Pitt. « Il est à noter que, depuis quatre ans, Nouvel [Jolie’s company] n’a pas agi dans le meilleur intérêt de Quimicum en retardant systématiquement l’approbation des comptes annuels et le renouvellement du gérant”, allègue le procès, accusant Pitt d'”obstruction systématique”.

Un initié proche du litige a déclaré à Us Weekly que les actions de Jolie sont “un autre exemple de cette personne essayant de contourner les règles et d’échapper à ses obligations”. La source a ensuite déclaré que sa tentative de vendre ses actions Quimicum “est assez cohérente” avec son comportement passé. “C’est assez bouleversant qu’elle se comporte de cette façon étant donné que [Brad] était celui qui a fait tout le travail sur la construction de Miraval”, a déclaré une deuxième source interne au magasin.

Les nouveaux rapports interviennent après que Jolie a déposé une demande pour que le juge John W. Ouderkirk soit retiré de l’affaire de garde du couple, au motif qu’il n’avait pas révélé de lien passé avec Pitt. “Le juge Ouderkirk n’est plus impliqué et Angelina est reconnaissante de demander une décision juste concernant la garde des enfants”, a déclaré une source à Us Weekly à l’époque. Cependant, Pitt et ses avocats ont déclaré qu’Ouderkirk avait été franc au sujet de la connexion, remontant à janvier 2017.

Pitt avait remporté une grosse victoire en matière de garde en mai, lorsque Ouderkirk a décidé qu’il devrait avoir la garde partagée des enfants du couple: Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans. Jolie avait déjà riposté à Ouderkirk. après avoir refusé aux enfants la possibilité de témoigner dans l’affaire. Dans des documents judiciaires déposés le 24 mai, Jolie a allégué que les enfants pourraient offrir un témoignage qui fournirait des preuves primordiales pour leur propre bien-être. Répondant au fait que Jolie a réussi à faire retirer le juge Ouderkirk de l’affaire, les avocats de Pitt ont publié une déclaration, affirmant qu’ils pensaient que la décision pourrait aller jusqu’à la Cour suprême de l’État. “Un examen est justifié pour déterminer si une erreur administrative consistant à ne pas divulguer rapidement des questions supplémentaires et immatérielles impliquant l’avocat d’une partie, des années après la divulgation d’un historique important de ces questions, nécessite la disqualification”, indique le dossier.