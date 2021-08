la bataille juridique est compliquée

in

Dans sa plainte pour rupture de contrat, et avec laquelle il demande une indemnité de 50 millions de dollars, Johansson allègue que son contrat a été rompu lors de la première de Black Widow sur Disney +. Il convient de préciser que la plainte était à l’origine contre Marvel et non contre Disney.

Black Widow et son protagoniste sont toujours en conflit. (John B Hewitt / Shutterstock / John B Hewitt.)

L’équipe juridique de Scarlett Il soutient que c’est Disney et non Marvel, celui qui a finalement décidé de lancer simultanément le film sur Disney +, c’est donc Disney, pas Marvel, qui a violé l’accord qui avait été passé avec l’actrice. Ses avocats soutiennent que le procès pour Johansson il s’adresse à Disney et il n’y a donc pas de mandat d’arbitrage privé.

L’actrice gagne des bonus lorsque Black Widow atteint certains marqueurs de performance au box-office et accuse Disney de ne pas avoir le film exclusivement dans les salles car elle “a vu une opportunité de promouvoir sa plate-forme”.

Dans le contrat entre l’actrice et les studios, il était stipulé que Black Widow devrait sortir sur “pas moins de 1 500 écrans”. « Marvel a tenu sa promesse. Après avoir changé plusieurs fois la date de sortie initiale de mai 2020, y compris à la demande de Johansson, le film a finalement fait ses débuts le 9 juillet 2021 sur plus de 30 000 écrans », allègue l’équipe Disney dans sa requête en justice.