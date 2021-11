La bataille légère Raymond Muratalla-Elias Araujo a été confirmée pour ouvrir le ESPN + PPV Crawford vs. Porter

LAS VEGAS – Raymond « Danger » Muratalla, la star des poids légers de 24 ans de Fontana, en Californie, a un nouvel adversaire pour ses débuts à la carte le samedi 20 novembre à la Michelob ULTRA Arena de Mandalay Bay à Las Vegas. Après que l’espoir invaincu Steven Ortiz a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une blessure, Muratalla affrontera l’Argentin Elías « El Macho » Araujo dans un match de huit rounds pour ouvrir la diffusion PPV du combat des super poids welters entre le champion du monde WBO invaincu Terence « Bud » Crawford et l’ancien double champion du monde des poids welters « Showtime » Shawn Porter.

La télédiffusion PPV comprend également un éliminateur de titre IBF des poids moyens en 12 rounds avec les prétendants invaincus Dodge « La Pantera » Falcao et Patrice Volny, et un combat en 10 rounds des poids moyens entre l’étoile montante Janibek. Qazaq Style « Alimkhanuly et l’ancien champion du monde Hassan N’Dam .

Présenté par Top Rank et TGB Promotions, Crawford-Porter sera un PPV de Top Rank exclusivement sur ESPN + aux États-Unis à 21 h HE / 18 h HP. Des billets limités sont toujours disponibles et peuvent être achetés en visitant AXS.com.

Muratalla (12-0, 10 KOs), qui s’entraîne avec Robert Garcia à Riverside, en Californie, a remporté sept combats consécutifs par KO. Araujo (21-3, 8 KOs) n’a jamais été arrêté en tant que professionnel, et ses deux seules défaites légères sont venues par décision serrée. Il était censé combattre Joseph Adorno à Las Vegas le 5 novembre, mais le combat a été abandonné après qu’Adorno n’a pas réussi à respecter le poids du contrat.

Avant le début de la diffusion PPV, les natifs de Californie du Sud Adam « BluNose » López et Adan Ochoa se battront dans un match revanche de huit rounds poids plume sur ESPN2 et ESPN + (19 h HE / 16 h HP) qui sera mis en vedette par le poids plume de 10 rounds affrontement entre l’ancien champion du monde Isaac « Royal Storm » Dogboe et le double challenger pour le titre mondial Christopher « Pitufo » Diaz. Lopez (15-3, 6 KOs) espère rebondir après une défaite décisive en juin contre Dogboe, tandis qu’Ochoa (12-2, 5 KOs) cherche à se venger. Ochoa et Lopez se sont battus en tant qu’espoirs invaincus en avril 2017, et Lopez l’a emporté par décision unanime en quatre rounds.

L’action undercard démarre sur l’application ESPN (18h HE / 15h HP) avec une paire de jeunes stars. L’olympien américain Karlos Balderas de 2016 (10-1, 9 KOs) cherche à poursuivre son parcours victorieux contre Julio Cortez (15-3, 11 KOs) dans un combat de six rounds chez les juniors légers, tandis que le récent olympien américain Tiger Johnson fera ses débuts professionnels tant attendus lors d’un affrontement en quatre rounds contre Antonius Grable (3-1-1, 3 KO). Johnson a récemment signé un pacte promotionnel à long terme avec Top Rank.

Balderas, la fierté de Santa Maria, en Californie, a perdu son record invaincu avec une défaite par élimination directe contre René Téllez Girón en décembre 2019. Après le revers, Balderas a changé de manager, a signé un contrat promotionnel avec Top Rank et s’est associé à l’excellent entraîneur, Buddy. McGirt. Il est revenu en août avec un KO au deuxième tour de Fidel Cervantes. Cortez, un pro de sept ans, qui n’a jamais été mis KO.

Johnson, de Cleveland, Ohio, s’est qualifié pour les quarts de finale du groupe des poids welters aux Jeux olympiques de Tokyo avant de perdre une décision face à l’éventuel médaillé d’or Roniel Iglesias (Cuba).

