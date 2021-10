La bataille pour la conservation de Britney Spears entraîne déjà des changements juridiques en Californie

La bataille pour la conservation de Britney Spears a des implications bien au-delà de la vie et de la carrière de la pop star. Jeudi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé une loi visant à réformer les tutelles de l’État qui comblera plusieurs lacunes dans le système. La loi a été signée le lendemain du jour où un juge a suspendu le père de Spears, Jamie Spears, en tant que conservateur des finances du chanteur, un expert-comptable agréé prenant le relais jusqu’à la dissolution complète de la tutelle.

Les législateurs californiens ont critiqué le système de tutelle pour son manque de responsabilité et de transparence, ce qui a inspiré la nouvelle loi. Il oblige les restaurateurs non professionnels qui supervisent une succession d’une valeur de plus d’un million de dollars à s’inscrire en tant que professionnel et à recevoir une formation, rapporte CBS News. Les restaurateurs pourraient également faire face à une sanction civile pouvant aller jusqu’à 50 000 $ si un juge décide que le restaurateur n’a pas agi dans le meilleur intérêt du conservateur. La loi donne également au mandataire plus de contrôle sur sa représentation légale. Pendant des années, Spears a été représentée par un avocat nommé par le tribunal jusqu’en juillet, lorsque la juge Brenda Penny a autorisé Spears à engager son propre avocat, Mathew Rosengart.

“Ce projet de loi a reçu un soutien unanime tout au long du processus car nous savons qu’il existe des échecs systémiques en ce qui concerne les tutelles en Californie”, a déclaré le membre de l’Assemblée Evan Low, qui a présenté le projet de loi à l’Assemblée de Californie, dans un communiqué le mois dernier après son adoption par la législature de l’État. . “Nous avons vu le cas déchirant de Britney Spears se dérouler aux yeux du public, mais il y a des centaines – voire des milliers – d’autres cas dans lesquels des familles sont en difficulté. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider, eux et leurs proches. ceux-ci reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin. La déclaration de Low a noté que le projet de loi était en partie inspiré par le cas de Spears.

“Trop souvent, des articles dans les médias révèlent des abus généralisés à l’encontre d’aînés vulnérables et d’adultes dépendants par des conservateurs et des lacunes dans la surveillance des tutelles par les tribunaux”, a ajouté le sénateur John Laird le mois dernier. “Mon collègue membre de l’Assemblée Low AB 1194 travaille à un avenir plus sûr et plus juste pour ceux qui vivent sous tutelle, et je suis fier de co-écrire ce projet de loi important pour obliger les conservateurs à respecter les normes les plus élevées.”

Mercredi, Penny a accédé à la demande de Spears de suspendre Jamie en tant que conservateur de la succession de Spears et de le remplacer par le CPA John Zabel pendant au moins le reste de l’année. L’avocat de Jamie, Vivan Thoreen, a plaidé pour que la tutelle prenne fin immédiatement, arguant que la suspension ne permettrait à Rosengart de « creuser » pour trouver des preuves d’abus présumés. La prochaine audience est fixée au 12 novembre, date à laquelle le juge pourrait décider de mettre fin entièrement à la tutelle.