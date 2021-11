La bataille pour la P5 au classement des constructeurs F1 est « très active »

Pierre Gasly estime qu’il reste encore beaucoup à faire entre Alpine et AlphaTauri pour terminer cinquième du championnat des constructeurs cette année.

Naturellement, l’attention en F1 est principalement concentrée sur les batailles en tête-à-tête entre Mercedes et Red Bull pour les titres 2021, et McLaren et Ferrari pour terminer troisièmes.

Plus bas, les positions 7 à 10 semblent assez bien placées à moins de résultats très inattendus, mais il reste grand ouvert pour qui complétera la moitié supérieure des équipes.

Alpine détient actuellement ce statut avec 104 points, 10 devant AlphaTauri, mais avec cinq courses restantes, il y a de nombreuses opportunités pour que cela change.

À l’approche du Grand Prix du Mexique, Gasly est certainement optimiste sur le fait que son équipe peut rattraper son retard, surtout si elle transforme son impressionnante forme de qualification en de meilleures performances en course.

« Même avec deux abandons lors des quatre dernières courses, la lutte pour la cinquième place du championnat est toujours très active », a déclaré le Français dans l’aperçu de la course d’AlphaTauri sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

« C’était dommage que j’aie dû prendre ma retraite à Austin [last time out] car nous aurions pu ramener les deux voitures dans le top 10 et gagner quelques points de plus face à Alpine.

« Mais dans l’ensemble, ce fut un événement solide avec les deux voitures en Q3, surpassant clairement Aston Martin et Alpine tout le week-end. »

Les perspectives d’AlphaTauri de remanier Alpine se sont bien déroulées avec Yuki Tsunoda marquant ses premiers points depuis la pause estivale en terminant neuvième, tandis que Fernando Alonso et Esteban Ocon ont rejoint Gasly en tant que trois pilotes à la retraite.

Gasly a déjà expliqué comment il s’attend à ce que la prochaine phase du calendrier soit « brutale » avec un triple en-tête s’étendant à travers l’Amérique du Nord et du Sud et le Moyen-Orient d’ici le 21 novembre – et a décrit comment il envisage de s’y attaquer.

« C’est la première fois que nous voyageons aussi loin de chez nous depuis quelques saisons », a observé le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020.

« Le repos, la récupération et bien dormir seront importants car ce sera assez compliqué avec tous les différents fuseaux horaires.

« Depuis Austin, je suis retourné en Europe pour faire du simulateur, j’ai donc à nouveau traversé le fuseau horaire. Il est important d’être à 100% pour chacune de ces courses.

« L’autre facteur important est que certains des prochains circuits nous conviendront mieux que d’autres.

« La dernière fois que nous sommes venus au Mexique en 2019, j’ai terminé neuvième. C’est le genre de piste où il faut être au top de sa forme, surtout avec l’altitude qui complique les choses.

« Vous le sentez certainement si vous courez, mais lorsque vous êtes dans la voiture, vous ne le remarquez pas, même si cela met plus de pression sur la voiture, le groupe motopropulseur, les freins, en fait toute pièce nécessitant un refroidissement . «

