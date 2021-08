La bataille pour la qualification européenne

Après une saison de matchs captivants, des résultats imprévisibles, des stades pour la plupart vides, la défaite d’un record de buts de 49 ans et le Bayern Munich remportant le neuvième titre consécutif du club, la Bundesliga revient le 13 août, avec de grandes attentes et des scénarios captivants, et nous avons ce qu’il vous faut avec notre aperçu.

Sept des huit meilleurs clubs de la saison dernière ont changé de manager, promettant potentiellement encore plus d’incertitude pour 2021/22. Des plans sont établis pour que les spectateurs reviennent enfin sur la plupart des terrains, ramenant le concept d’avantage du terrain dans le mélange. De nombreux joueurs se remettent encore d’une année 2020/21 longue et ardue, y compris de nombreux joueurs parmi les plus performants de la ligue, qui ont également participé à des tournois internationaux cet été.

Deux piliers de la Bundesliga (Werder Brême et Schalke 04) ont été relégués en disgrâce, laissant la place aux clubs nouvellement promus Greuther Fürth et VfL Bochum. Le Borussia Dortmund a perdu le meneur de jeu Jadon Sancho, tandis que l’avenir de la superstar Erling Haaland reste incertain. Un Américain prend en charge l’un des plus grands clubs du monde et l’Union Berlin jouera pour la première fois au football européen, après sa septième place la saison dernière. De plus, le Bayern Munich tentera l’exploit incroyable de remporter dix titres consécutifs de Bundesliga sans précédent.

À l’approche de la saison, voici notre aperçu de ce à quoi s’attendre en Bundesliga cette année, en poursuivant avec les clubs qui s’affronteront pour la qualification européenne.

Aperçu de la Bundesliga 2021/22 : deuxième partie

Stabilité défensive

L’un de ces clubs, Wolfsburg, revient avec la majorité de son effectif qui a terminé quatrième en 2020/21, à seulement trois points de Dortmund.

Die Wölfe a réussi à se classer parmi les quatre premiers en raison de son impressionnante cohésion défensive, concédant le deuxième plus petit nombre de buts de la ligue (37). Ils ont enregistré un total de 14 draps propres, dont sept consécutifs de la mi-janvier à début mars.

Les quatre défenseurs de Wolfsburg, menés par le duo de défenseurs centraux Maxence Lacroix et John Brooks, continueront d’étouffer les attaques de l’opposition. L’arrière droit allemand Ridle Baku, âgé de 23 ans, cherchera également à s’appuyer sur sa saison 2020/21, où il a terminé avec six buts en championnat et six passes décisives (à égalité au deuxième rang de l’équipe).

Bien sûr, l’atout le plus connu de Wolfsburg reste l’attaquant néerlandais Wout Weghorst, qui a marqué 20 buts en Bundesliga l’année dernière (à égalité au quatrième rang au total), ainsi qu’un record de huit passes décisives. Cette sortie exceptionnelle a conduit le joueur de 29 ans à recevoir une sélection internationale, où il a joué pour les Pays-Bas à l’Euro 2020.

Avec une excellente défense et un buteur constant, Wolfsburg semble prêt à être de nouveau dans le mix pour la qualification en Ligue des champions. Cependant, leur plus grande incertitude est leur nouveau manager Mark van Bommel, qui a remplacé Oliver Glasner début juin. La seule expérience de gestion de club en équipe première du Néerlandais est venue du PSV Eindhoven, où il n’a duré qu’une saison et demie avant d’être limogé fin 2019.

La façon dont Van Bommel fait face à la pression dans une ligue plus difficile peut faire ou défaire la saison de Wolfsburg, ainsi que sa capacité à faire face à ce qui devrait être une liste de matches chargée, car le club participera à la phase de groupes de la Ligue des champions. Si Wolfsburg démarre lentement, la laisse ne sera peut-être pas si longue pour le nouveau manager.

Attaque de haute intensité

Bien qu’il ait guidé Wolfsburg vers la qualification pour la Ligue des champions, le manager Oliver Glasner a immédiatement quitté le club, rejoignant l’Eintracht Frankfurt, qui a terminé la saison dernière à la cinquième place, le meilleur résultat du club depuis 1993/94.

Cependant, Francfort avait une occasion en or de se qualifier pour la Ligue des champions, alors qu’il menait le Borussia Dortmund, alors cinquième, de sept points avec sept matches à disputer. Ils n’ont remporté que trois de ces derniers matches, ratant ainsi leur chance de jouer sur la plus haute scène du football de club. Néanmoins, Francfort jouera en Europa League et s’attendra à défier l’ancienne équipe de Glasner pour une place parmi les quatre premiers.

Contrairement à Wolfsburg, Glasner héritera d’une équipe dont la principale force est son attaque, puisque Francfort a marqué 69 buts en championnat en 2020/21 (troisième plus grand). L’ancien manager Adi Hütter a basculé entre un 3-4-2-1 et un 3-4-1-2, avec des résultats similaires, dont une série de neuf victoires en dix matches sur une période de deux mois, aboutissant à un 2-1 victoire à domicile contre le Bayern Munich. Ce football de haute intensité a profité aux milieux de terrain qualifiés Filip Kostic et Daichi Kamada, qui ont respectivement terminé avec 14 et 12 passes décisives en championnat.

Comme Wolfsburg, Francfort s’est fortement appuyé sur son attaquant, en l’occurrence le phénomène portugais de 24 ans André Silva, qui a terminé avec le deuxième plus grand nombre de buts en championnat (28). Malheureusement pour Glasner, Silva n’est plus dans ses projets de direction, puisqu’il a été vendu au RB Leipzig pour 23 millions d’euros. Francfort perdre son meilleur buteur, qui a représenté 41% de ses buts en Bundesliga, contre un rival de la ligue n’est sans aucun doute pas idéal, ce qui obligera Glasner à trouver un remplaçant compétent si Die Adler doit défier l’Europe. L’espoir est que l’attaquant colombien Rafael Santos Borré, en provenance de River Plate, comblera le vide, alors qu’il quitte le club argentin après avoir marqué 56 buts en 149 matchs toutes compétitions confondues.

Tenter de briser les horreurs « Neverkusen »

Le prochain dans notre aperçu de la Bundesliga est le Bayer Leverkusen. Ils entrent dans la nouvelle saison de Bundesliga face à une pression intense. Le club est le quatrième plus riche d’Allemagne mais ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions au cours des deux dernières années. La sixième place de Leverkusen en 2020/21 était inacceptable selon leurs normes, ce qui a conduit au limogeage de Peter Bosz en mars, suivi de la nomination du manager des Young Boys Gerardo Seoane en mai.

Sous Seoane, le club suisse a remporté trois titres de champion national consécutifs de manière dominante, avec une moyenne de 20 points. Son 4-4-2 fluide et fluide a généré plus de 300 buts au total, dont six en deux matches contre Leverkusen lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa la saison dernière. Dans les deux matches, la hiérarchie de Leverkusen a été témoin de l’éclat des 42 ans. ancien manager suisse de première main, alors que les Young Boys éliminaient Leverkusen lors de la contre-attaque. L’embauche de Seoane n’a peut-être pas généré la même fanfare que les autres nominations en Bundesliga, mais s’il peut reproduire ses succès en Suisse, Leverkusen pourrait créer une surprise cette année.

Heureusement pour Seoane, il y a une abondance de talents offensifs à sa disposition, même après le départ de l’ailier gauche Leon Bailey à Aston Villa. Leverkusen manquera la contribution de Bailey de neuf buts et huit passes décisives, mais les attentes sont plus élevées pour plusieurs membres restants de l’équipe, dont l’avant-centre de 24 ans Patrik Schick. L’international tchèque a également marqué neuf buts en 2020/21 et a été exceptionnel à l’Euro 2020, terminant à égalité pour le plus grand nombre de buts dans le tournoi (cinq). Schick est prêt pour une saison massive. Beaucoup prévoient une saison de succès pour l’attaquant en Bundesliga cette saison.

L’ailier gauche Moussa Diaby, qui a fourni dix passes décisives l’an dernier, aura également un impact sur Seoane, ainsi que le milieu de terrain turc Kerem Demirbay, qui a marqué deux buts lors du premier tour du DFB Pokal samedi. Si Leverkusen peut commencer la saison de manière positive, ils pourraient se retrouver à la recherche d’une place parmi les quatre premiers.

Passer de Rose

Avec le départ de Marco Rose pour Dortmund, le Borussia Mönchengladbach a opté pour l’entraîneur de Francfort Adi Hütter, qui tentera de rétablir Die Fohlen en tant que club de Ligue des champions. Après avoir terminé quatrième en 2019/20, Gladbach était incohérent la saison dernière et est tombé à la huitième place. Alors que la préoccupation de Rose pour son futur concert était généralement acceptée comme la raison de la chute soudaine de Gladbach, l’équipe est trop talentueuse pour que quelque chose de similaire se produise.

Le style frénétique et à haute pression de Hütter conviendra bien à Gladbach, qui a joué de la même manière sous Rose. Le rythme et l’intelligence des attaquants Marcus Thuram (huit buts), Alassane Plea (six buts) et Lars Stindl (14 buts, huit passes décisives) donneront à Hütter l’assurance que sa nouvelle équipe pourra imiter son Francfort de 2020/21. La capacité du milieu de terrain central Florian Neuhaus (cible de nombreux clubs, dont le Bayern) à lier la défense à l’attaque fournira également à Gladbach le contrôle et l’équilibre nécessaires.

Les performances du gardien Yann Sommer pour la Suisse à l’Euro 2020 encourageront également les supporters de Gladbach, en particulier ses arrêts épiques à la fois lors de la victoire contre la France en huitièmes de finale et de la défaite sur penalty contre l’Espagne en quarts de finale. Quiconque a suivi la Bundesliga au fil des ans n’a pas été surpris par les formidables performances de Sommer, mais sa présence dans le filet offrira néanmoins au club un sentiment de sécurité que peu de clubs ont.

Gladbach a ouvert la saison à domicile vendredi contre le Bayern, une équipe qu’ils ont battue au Borussia Park ces deux dernières années. Hütter a également battu les champions du record à deux reprises avec Francfort à domicile, une victoire n’est donc pas exclue. Pour une équipe dépourvue de toute confiance depuis le départ de Rose en février dernier, un résultat positif ici pourrait être le signe avant-coureur d’une saison réussie. Certains peuvent prévisualiser une saison réussie pour Gladbach s’ils peuvent obtenir un résultat.

Voilà qui conclut notre aperçu des places européennes en Bundesliga. Faites-nous savoir si vous êtes d’accord ou, de même, si vous pensez qu’une partie fonctionnera différemment.

